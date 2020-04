Anleger fassen Mut – Wirecard auf Talfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Nach dem schwungvollen Wochenauftakt gestern mit einem Plus von 3,1 Prozent setzt der DAX seine Aufwärtsbewegung am Dienstag fort. Bis zum Mittag legt der DAX rund 1,5 Prozent zu und notiert damit bei rund 10.820 Punkten. Damit kann sich der DAX aus seiner Seitwärtsspanne von rund 10.200 bis 10.800 Punkten befreien, die rund zweieinhalb Wochen andauerte – und zwar nach oben hin! In den Fokus rücken in dieser Woche neben den vielen Zahlen der Berichtssaison auch die Notenbanken. Die japanische Notenbank hat ihr Programm zum Kauf von Papieren ausgeweitet, im Lauf der Woche stehen auch Sitzungen der EZB und der Fed auf dem Programm.Lange hatte Wirecard die Anleger mit dem Prüfbericht hingehalten – umso heftiger dann die Reaktion. Am Morgen sackte Wirecard als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 22 Prozent ab, gegen Mittag beträgt das Minus nach einer zwischenzeitlichen Erholung noch immer 20 Prozent. Ursache dieser Talfahrt: Die Wirtschaftsprüfer von KPMG stießen laut Bericht in Bezug auf die Umsätze aus dem kritisierten Drittpartnergeschäft auf „Untersuchungshemmnisse“. Offenbar bestehen noch Unklarheiten, sodass auch die für Donnerstag geplante Bilanzpressekonferenz verschoben werden muss. Diese Unsicherheit scheint den Anlegern gar nicht zu schmecken.Bei der Lufthansa überschlagen sich die Nachrichten beinahe: Am Morgen noch wurde berichtet, dass sich die Airline und die Bundesregierung auf ein Hilfspaket in Höhe von 9 Milliarden Euro geeinigt hätten. Im Gegenzug soll der Bund eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate erhalten. Im Lauf des Vormittags tauchten darüber hinaus Berichte auf, wonach die Lufthansa anstelle der staatlichen Hilfen auch eine Insolvenz in Eigenverantwortung prüfe. So oder so, es bleibt spannend – das scheinen auch die Anleger in Stuttgart so zu sehen, die die Lufthansa bei einem Plus von rund 0,3 Prozent rege handeln.Auch Daimler steht wieder im Fokus der Anleger, bis zum Mittag legt die Aktie um 2,8 Prozent auf über 30 Euro zu. Gestern hatte Morgan Stanley die Einstufung für Daimler in einer Analyse auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Morgen dann folgen bei Daimler frische Zahlen zu den Geschäften im ersten Quartal. Laut vorläufigen Zahlen brach das Ergebnis vor Steuern und Zinsen um 78 Prozent ein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.