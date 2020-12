Anleger fahren auf Apple ab

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist zum Wochenauftakt die Allianz, die rund 4% abgibt. Noch am Donnerstag war die Aktie des DAX-Konzerns bei über 202 Euro auf ein Neun-Monats-Hoch gestiegen. Seither büßte die Allianz jedoch wieder rund 5% ein. Übrigens: Für etwas Hoffnung sorgt angesichts der neuen Coronavirus-Mutation das Mainzer Unternehmen BioNTech, dessen Aktie als meistgehandelter Wert in Stuttgart um 0,3% steigt. So sei der entwickelte und vielerorts nun zugelassene Impfstoff nach eigenen Angaben auch gegen die neue Virus-Mutation wirksam.



2. Deutsche Telekom (WKN: 555750)

Bereits den zweiten Tag in Folge steht die Deutsche Telekom im Fokus der Stuttgarter Anleger. Bis zum Mittag verliert die Aktie des DAX-Konzerns 0,7%. Vor Wochenfrist hatten die Analysten von Jefferies die Deutsche Telekom zum Kauf empfohlen, nachdem die Bundesregierung das neue Telekommunikationsgesetz verabschiedet hatte. Dieses stelle eine wichtige Entwicklung im deutschen Telekom-Sektor dar.



3. Apple (WKN: 865985)

Hohe Umsätze verzeichnet in Stuttgart auch die Apple-Aktie, die 3,2% zulegt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will Apple 2024 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt bringen. Besonders die entwickelte Akku-Technologie soll enorme Fortschritte bei Herstellungskosten und Reichweite liefern.