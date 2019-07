Anleger brauchen einen langen Atem…

… wenn sie sich für eine vor zwei Jahren von Österreich begebene Anleihe interessieren, die gerade erst aufgestockt wurde: Deren Laufzeit beträgt ganze 100 Jahre. Nach der Aufstockung um 1,25 Milliarden Euro, die mit mehr als 4 Milliarden Euro nachgefragt wurden, beträgt die Emissionsrendite 1,17 %.Österreich ist das erste Euroland, das eine Anleihe mit einer derart langen Laufzeit in Umlauf brachte. Länder wie Frankreich, Spanien und Italien beschränken sich auf Laufzeiten von 50 Jahren, Deutschland gar auf 30. Auch weltweit haben lediglich Mexiko und Argentinien Anleihen mit einer 100-jährigen Laufzeit begeben.Trotz der politischen Lage in Österreich – unlängst trat der Vizekanzler nach einem Skandal zurück und Kanzler Kurz wurde seines Amtes enthoben – war die Nachfrage nach der 100-jährigen Anleihe groß. Auch die Tatsache, dass die Inflation in Österreich 1,8 % beträgt und damit über der Emissionsrendite von 1,17 % liegt, Anleger also reale Zinsverluste in Kauf nehmen, konnte das Interesse nicht eindämmen.Als mögliche Käufergruppen dieser Anleihe werden daher Lebensversicherer genannt, deren Aktien-Anteil im Portfolio begrenzt ist sowie Anleger, die im Falle weiter sinkender Zinsen auf Kursgewinne spekulieren.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.