Anleger bleiben vorsichtig

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenRisikovermeidung lautet die Devise der Stunde. Es gibt keine eindeutigen Signale oder gar Fortschritte aus den USA zum Handelsstreit. Im Gegenteil: Trump schwadroniert erneut von höheren Strafzöllen. Folglich bleiben die Anleger auch heute an der Seitenlinie.Dass diese Verhandlungen aber auch scheitern könnten, haben wenige Anleger auf dem Schirm, sagt Anaylstin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.Konjunkturdaten aus Deutschland und Asien sprechen eine unterschiedliche Sprache: Offenbar entkommt Deutschland doch der Rezession: Das BIP steigt um 0,1%. Durchaus eine Überraschung, sagt Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Auch die Wirtschaft in Japan wächst – allerdings weniger stark als erwartet. In China enttäuschten die Industrieproduktion, der Einzelhandelsumsatz und die Investitionen in Sachanlagen. Außerdem bleibt die politische Lage in Hongkong brisant. Mit drei Werten aus dem Dax kommt nochmal Schwung in die Bilanzsaison:Der Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck KGaA setzt sich angesichts gut laufender Geschäfte im dritten Quartal höhere Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Jahr. Die Erlöse sollen 2019 nun auf 15,7 bis 16,3 Milliarden Euro steigen, nach zuvor 15,3 bis 15,9 Milliarden Euro. Auch beim Ergebnis erwartet Merck jetzt eine leichte Steigerung.Den Umsatz hat Merck im vergangenen Quartal gesteigert um 8%. Netto bleiben 343 Millionen Euro, ein leichtes Plus von knapp einem Prozent.Der Konsumgüterkonzern Henkel hat kurz vor dem anstehenden Chefwechsel weniger verdient. Beim Umsatz verzeichneten die Düsseldorfer im dritten Quartal nur ein geringes Wachstum, bereinigt gingen die Erlöse sogar leicht zurück. Vor allem Kosmetik und Klebstoff schwächelt. Die Prognose bestätigte der Konzern – hatte sie aber im August erst gesenkt.Der Energiekonzern RWE hebt die Prognose an für das Geschäftsjahr 2019 an. Der Umbau zu einem großen Ökostromerzeuger geht also voran, und das mit steigenden Gewinnen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebitda) von RWE (ohne Innogy) klettert in den ersten neun Monaten auf 1,5 Milliarden Euro - 200 Millionen mehr als vor Jahresfrist.Sinkende Kalipreise und Produktionskürzungen verhageln dem Dünger- und Salzkonzern K+S die Jahresziele stärker als befürchtet. Wegen der schwachen Nachfrage drosselt K+S die Kaliproduktion nun insgesamt um 500.000 Tonnen. Auch das Geschäft mit Auftausalz läuft noch nicht rund. K+S rechnet daher 2019 nur noch mit einem leichten Wachstum.