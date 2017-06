Anleger beginnen Europas Banken wieder zu vertrauen

Anleger scheinen in letzter Zeit wieder ein wenig Vertrauen in europäische Bankentitel gefunden zu haben. Die harte Kernkapitalquote wies Anfang des Jahres im Durchschnitt bei europäischen Bankenhäusern einen stabilen Wert aus. Die meisten Institute erfüllen aufgrund der Kernkapitalquoten bereits ab 2019 geltenden regulatorischen Vorgaben nach „Basel III“. Noch vor gut einem Jahr sah die Lage etwas anders aus. In unserer-Liste finden Sie gewohnt viele Anlageideen auf Bankentitel. Wir empfehlen beispielsweise einen Bonus Cap auf die Deutsche Bankoder einen Turbo-Bull auf die Commerzbank mit der WKN. Doch schauen wir uns auch die Analyse von Vontobel zur Situation Europas Banken an. Banken wappnen sich für „Basel III“

Vielen Investoren ist hierbei nicht verborgen geblieben, dass sich die Solvenz der Banken in der Vergangenheit wieder verbessert hat. Die regulatorisch so wichtige harte Kernkapitalquote, welche unter „Basel III“ weiter an Bedeutung gewinnt, hat sich im Durchschnitt von 12 Prozent im Vorjahr auf etwa 13 Prozent verbessert. Erfreulich hierbei, dass diese Stärkung der Kapitalbasis primär auf die Erhöhung der Eigenmittel zurückzuführen ist und weniger durch eine Verringerung der risikogewichteten Aktiva erreicht wurde, berichtete die Neue Züricher Zeitung.

Doch nicht nur die stetige Verbesserung der Kapitalanforderung hat dazu beigetragen, dass Aktien von europäischen Banken scheinbar wieder interessanter geworden sind. Auch vereinzelte Kapitalerhöhungen wie die der Deutschen Bank oder auch die Kapitalerhöhungspläne der Credit Suisse erzielten eine positive Wirkung (Lesen Sie auch: Deutsche Bank und Commerzbank – Rendite lockt im Paket).



Probleme beim Geld verdienen

An anderer Stelle hingegen hapert es noch im Bankensektor. Immer noch schlummern viele faule Kredite in den Bankbüchern. Laut der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA übersteigt der Anteil der notleidenden Kredite bei einem Drittel aller europäischen Banken die 10 Prozent Marke. Besonders bedrohlich scheint demnach die Situation immer noch in Griechenland, Zypern, Portugal und Italien zu sein. In ihrem jüngsten Aufsichtsbericht ist die Europäische Zentralbank zum Schluss gekommen, dass Kreditrisiken die größte Gefahr für europäische Banken darstelle.

Sorge bereitet zudem die unzureichende Profitabilität der Banken. Wie die Neue Züricher Zeitung schilderte hat der << return on equity >> zum Jahresbeginn einen traurigen Tiefstand von etwa 3 Prozent erreicht. Mitte des letzten Jahres lag diese Zahl noch bei circa 5 Prozent und Mitte 2015 bei über 6 Prozent. Die Kapitalkosten, die auf rund 8 Prozent geschätzt werden, erwirtschaften die Geldhäuser somit schon lange nicht mehr.

Anleger, die aufgrund der Profitabilität der Banken in der aktuellen Situation eine Seitwärtsbewegung der Kurse erwarten, empfehlen wir sich Inliner anzuschauen, zum Beispiel den HU9RCD auf die Commerzbank oder den HU9YF9 auf die Deutsche Bank. Mit etwas Luft nach oben und unten besteht hier die Chance auf eine schöne Rendite. Zur Funktionsweise von Inlinern lesen Sie: DAX, WTI, Euro – Inliner taktisch und spekulativ nutzen).

Operationelle Risiken nehmen zu

Laut der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA nehmen zudem die operationellen Risiken der Institute zu. Prozess- und Reputationsrisiken aus laufenden Prozessen sowie IT-Risiken, welche aktueller denn je sind, werden hier als besonders bedrohlich angeführt. Berücksichtigt man alle aufgezählten Faktoren, lässt sich hier ein Stückweit nachvollziehen, warum das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu beispielsweise Industriewerten immer noch sehr niedrig ist. Anleger, die hier einen günstigen Einstieg sehen, sollten die immer noch vorhanden Risiken europäischer Banken beachten und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.

Quelle: Vontobel / eigene Recherche