Anleger in Stuttgart kaufen Silber-Call

Am Dienstag von den Anlegern in Stuttgart rege gekauft: Ein Knock-out-Call auf Morphosys (WKN HZ8CDZ). Die Aktie des im MDAX gelisteten Biopharma-Unternehmens klettert heute bei 125 Euro auf den höchsten Stand seit Januar. Seit ihrem Tief im März erholte sich die Morphosys-Aktie somit um knapp 90%.





Die steigenden Preise der Edelmetalle lassen auch die Stuttgarter Derivateanleger nicht kalt: Heute kaufen sie einen Knock-out-Call (WKN MC0XG5) auf Silber. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls stieg indessen bei 20,57 Euro auf ein neues Vier-Jahres-Hoch. Dabei profitiert Silber ebenso wie Gold von der Unsicherheit in der Corona-Krise.Im Bereich der Optionsscheine laufen sich die Anleger in Stuttgart für die Berichtssaison warm: So kaufen sie am Dienstag einen Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MC7WMM). Der US-Konzern wird morgen seine Quartalszahlen veröffentlichen. Im Vorfeld wird mit einem Ergebnis je Aktie von 1,377 US-Dollar gerechnet – das entspräche im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung um 0,07 US-Dollar. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.