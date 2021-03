Anleger-Liebling schockiert mit falschen Bilanzen

1. Plug Power (WKN A1JA81)

Schlechte Nachrichten für das amerikanische Wasserstoff-Unternehmen Plug Power. Wie gestern Abend bekannt wurde, muss die Firma mehrere Finanzabschlüsse der letzten Jahre nachträglich korrigieren. Wie die Unternehmensberatungsfirma KPMG feststellte, wurden Buchwerte falsch bilanziert. Auch Forschungs- und Entwicklungskosten sollen falsch klassifiziert worden sein. Die Aktie gibt heute zeitweise über 20% nach und notiert auf Monatssicht sogar über 40% tiefer.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Ganz anders ergeht es da dem Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen. Wie bereits seit einigen Tagen notieren die Auto-Werte im DAX auch heute wieder fester. Die VW-Aktie legt zum Mittag 4,8% zu. Volkswagen konnte Investoren offensichtlich mit positiven Quartalszahlen und dem unlängst abgehaltenen „Power Day“ überzeugen. Die Aktie liegt auf Jahressicht über 150% im Plus.



3. BMW (WKN 519000)

DAX-Spitzenreiter mit einem Plus von über 5% ist die Aktie des Bayerischen VW-Konkurrenten BMW. Wie das Handelsblatt berichtet, will sich der Konzern ab dem Jahr 2025 mit einer neuen Produktfamilie voll auf die E-Mobilität fokussieren. Außerdem legte der Konzern heute frische Quartalszahlen vor und konnte einen guten Start ins Jahr 2021 verzeichnen. Die Nachrichten scheinen gut bei den Anlegern anzukommen. Auch die BMW-Aktie konnte sich seit dem Corona-Crash im vergangenen Jahr um über 110% verteuern.