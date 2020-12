Anlageplanung mit Gold und Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Laut einer Umfrage der Postbank verdient gerade jeder Sechste weniger. Umso wichtiger ist die richtige Anlage des Vermögens

Die Folgen der Corona-Pandemie sind noch ziemlich ungewiss. Dennoch gehen rund 60 Prozent der Befragten davon aus, dass sich die eigene Finanzlage im neuen Jahr gut entwickeln wird. Im Frühjahr lag die Zahl derer, die Verluste erlitten hatten, noch bei 21 Prozent. Jetzt sind es rund 18 Prozent. Vier Prozent der Deutschen, so die Umfrage, sind finanziell erheblich durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden.





Allerdings sind immer mehr Jüngere betroffen. Waren es im Frühjahr etwa 20, sind es nun rund 27 Prozent. Denn die Jüngeren arbeiten vermehrt in den von Schließungen betroffenen Betrieben. Hilfsprogramme haben ansonsten den Arbeitsmarkt vor zu großen Pandemie-Folgen bewahrt. Das Einkommen der privaten Haushalte ging nur wenig zurück und ist heute auf einem höheren Level als vor der Coronakrise.





Vermögen will auch oder gerade in Nullzinszeiten gut angelegt werden. In diesen schwierigen Zeiten ist daher darauf zu achten, nicht irgendwelchen Anlage-Schwindlern auf den Leim zu gehen. Wird mit todsicheren Investments geworben, sollte man auf der Hut sein. Gut beraten ist, wer auf erprobte Werte wie Gold und Silber setzt, denn sie bleiben langfristig stabil im Wert, trotzen also der Geldentwertung oder können sogar Mehrwert bringen. Auch die Aktienwerte von seriösen Unternehmen mit profitablen Projekten sollten ins Kalkül gezogen werden.





Dazu gehört beispielsweise Endeavour Silver. Die Gesellschaft punktet mit drei erfolgreich produzierenden Silberminen in Mexiko. Steigende Umsätze und sinkende Kosten brachte das dritte Quartal 2020.





Im Goldbereich gefällt Caledonia, ebenfalls ein langjähriger Produzent, mit seiner Blanket-Mine in Simbabwe. Ein Solarkraftwerk und die gerade erworbene Option auf ein aussichtsreiches Explorationsgebiet, ebenfalls in Simbabwe, sprechen für sich.





