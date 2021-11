Anlagemöglichkeiten bei Rohstoffen

Viele sprechen von einem Rohstoff-Superzyklus, eine Anlagechance, die nicht verpasst werden sollte

Es gilt die eurasische Energiekrise zu analysieren. Einerseits existiert eine neue Nachfrage aus der Energiewende und andererseits müssen Lieferketten wieder aufgebaut werden. Dabei handelt es sich nicht nur um eine durch die Pandemie ausgelöste Versorgungsunterbrechung. Es sind Veränderungen, die bereits vor Corona begonnen haben. Und es sind Unterinvestitionen, die noch Jahre andauern werden. Deshalb kann der Rohstoff-Superzyklus ein Jahrzehnt oder länger andauern. Der zweite Jahrestag der Pandemie nähert sich und der Rohstoffsektor kehrt nicht in die Tage der Vor-Corona-Zeit zurück, sondern Rohstoffkrisen begleiten uns. Stromausfälle im wichtigen chinesischen Produktionszentrum sind auf hohe Kohlepreise zurückzuführen. Die Verringerung von CO2-Emissionen ist auch in Europa ein großes Thema. Wind- und Sonnenenergie soll ausgebaut werden in Europa, aber Wind und Sonne sind nicht ausreichend sicher vorhanden.





Die Strompreise und auch die Gas- und Ölpreise sind demzufolge stark nach oben gegangen. So musste Nyrstar NV, ein bedeutender Zinkproduzent seine Produktionskapazitäten in drei europäischen Werken stark nach unten fahren. Dies trieb den Preis für das raffinierte Zink nach oben. Langfristig können aber auch Unternehmen mit guten Zinkprojekten, die in Zukunft das Rohmaterial liefern können, profitieren. China produziert Zink im Bergbau, dabei ist der größte Produzent im Land Griffin Mining mit seiner Caijiaying-Mine. Im dritten Quartal erreichte die Mine erstmals einen Durchsatz von über 100.000 Tonnen Material pro Monat. Neben Zink werden Gold, Silber und Bleimetalle aus der Mine geholt. In Kanada gehört Osisko Metals zu den Zinkunternehmen. Dessen bedeutendes Pine Point Projekt befindet sich in den Northwest Territores, ist für einen Tagebau und flachen Untertagebau geeignet und verfügt auch über die nötige Infrastruktur.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/) und Griffin Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.