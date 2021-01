Anlageerfolg – nur nicht mithilfe von Banken

Hamburg, 27. Januar 2021 – „Gute Performance finden Kunden nicht bei Banken“, sagt Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH. Eine Einschätzung, die sowohl für die Art der Beratung als auch die Performance der hauseigenen Produkte gilt.

„Meiner Meinung nach werden nur bankenunabhängige Beratung und bankenunabhängiges Asset-Management langfristig Erfolge für die Anleger bringen“, so Kreuz. Insofern sei es kein Wunder, dass sich viele gute und erfahrene Bankmitarbeiter irgendwann entweder selbstständig machen oder in kleinere Fondsboutiquen wechseln. „Anlageerfolg hat durchaus etwas Berechenbares, er lässt sich planen und umsetzen“, sagt Kreuz. Nur stehe bei Banken der riesige, dysfunktionale und teure Apparat, ihre Eigeninteressen sowie ihr kurzfristiges Denken dagegen.

Beratung von Banken steht immer unter dem Vorbehalt, dass nicht nur der Kunde, sondern die Bank profitieren muss. „Das ist bei unabhängigen Beratern zwar nicht anders“, sagt Kreuz. „Auch dort wird eine Leistung erbracht, die einen Wert hat und bezahlt werden muss.“ Allerdings muss dort kein riesiger Apparat unterhalten werden, der in vielen Bereichen Verluste schreibt. Die so beratenen Kunden tragen also dazu bei, Verluste der Banken in einzelnen Geschäftsfeldern auszugleichen.

Ähnlich sieht es bei den angebotenen Produkten aus: Hauseigene Produkte müssen einen Beitrag zum Erfolg des Hauses liefern. Und je schlechter es den Banken geht, desto größer die Begehrlichkeiten. „Für den Kunden heißt das, dass er mit der Bank teilen muss – im besten Fall“, so Kreuz. Im schlechteren Fall bleibt für den Kunden eine unterdurchschnittliche Performance aufgrund von fehlenden unabhängigen Empfehlungen, von zu teuren Inhouse-Produkten und weiteren Nebenkosten.

Besonders sichtbar wird diese Art des Asset-Managements bei Themenfonds. „Wenn etwa Wasserstoff das heiße Thema ist, wird schnell ein Wasserstofffonds aufgelegt, mit großem Marketingaufwand in den Markt gedrückt und mit hohen Gebühren so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich verdient“, sagt Kreuz. Bei solchen Produkten nutzen Banken die Emotionen der Kunden: „Es ist die Angst, etwas zu verpassen, die die Anleger schnell aufspringen lässt.“ Und wenn am Anfang gute Gewinne im Buch stehen, weil sehr viele gleichzeitig auf das Thema springen, wird das Belohnungszentrum des Gehirns gereizt. „Die anschließenden Verluste werden verdrängt, denn solang Verluste nicht durch Verkauf realisiert werden, bleibt der Schmerz beherrschbar“, so Kreuz.

Langfristig erfolgreiches Asset-Management nutzt generalistisch und auf der strategischen Allokationsebene die Emotionen der Menschen – und somit zu anderen Zwecken. „Die Erkenntnisse der Hirnforschung fließen in Asset-Management-Prozesse ein und helfen bei der Performance-Steigerung oder -Verstetigung“, sagt Kreuz. Diese Neuro-Finance-Ansätze machen Anlageerfolg berechenbarer, erlauben eine bessere – weil individuellere – Beratung der Kunden und führen zu größeren Anlageerfolgen für Kunden. „In den vergangenen Jahren sind in Deutschland viele Fondsboutiquen neu auf den Markt gekommen“, sagt Kreuz. Viele sind kundenzentrierter als die klassischen Banken aufgestellt und häufig sind die Eigentümer mit eigenem Geld in den eigenen Fonds engagiert. „Hier besteht eine Interessengleichheit, die für deutlich bessere Ergebnisse sorgen kann“, so Kreuz.

Über INVIOS:

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten bewertete Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen „inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen. So folgen alle Anlageentscheidungen von INVIOS grundsätzlich einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarktschwankungen zu erzielen.

Über Nikolas Kreuz:

Nikolas Kreuz ist seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt tätig. Der Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer der INVIOS GmbH war davon 20 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen aktiv: bei der Deutschen Bank, der UBS und der DZ Privatbank in der Schweiz, Luxemburg und Deutschland sowie als Chief Investment Officer für zwei Landesbanken. Nikolas Kreuz führte über 100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich. Die von ihm betreuten Fonds wurden mehrfach ausgezeichnet. Seine langjährige Investmenterfahrung fließt als Know-how in den INVIOS Vermögensbildungsfonds ein, der laut Morningstar zu den besten Fonds weltweit gehört, ausgezeichnet mit fünf Sternen von Fuchs Kapital und Asset Standard sowie einem Top-5-Ranking bei Citywire.

