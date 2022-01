Anheuser-Busch – Das Corona-Bier Unternehmen erholt sich weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Symbol: ABI ISIN: BE0974293251



Rückblick: Anheuser-Busch InBev ist eine der größten Brauereien weltweit. Das riesige Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 400 Marken wie beispielsweise Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Pilsner Urquell, Hoegaarden, Bud Light und viele andere. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. Die Aktie wurde im Zuge des Corona-Einschlags stark abgestraft und versucht sich weiter zu erholen.

Meinung: Anheuser-Busch litt über Jahre hinweg unter Marktanteilsrückgängen. Nun zieht das Wachstum des Brauereikonzerns wieder an. Bier findet in seinen vielen verschiedenen Variationen weltweit immer größeren Anklang. AB Inbev ist durch seine Marken-Vielfalt gut positioniert. Nachdem sich die Aktie des Brauerei-Giganten etwas weiter vom EMA-50 entfernt hatte, sahen wir die Konsolidierung in Form einer bullischen Flagge zurück zu diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn das Papier aus der Flaggen-Formation nach oben ausbrechen kann, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 28.01.2022 – Basis täglich, 12 Monate – Kurs: 56.00 EUR



Setup: Wenn die Bullen es schaffen, aus der Flagge auszubrechen, bekommen wir ein Einstiegsignal. Nach dem Entry ließe sich der Trade unter dem EMA-50 absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in ABI



