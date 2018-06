Anheuser, Airlines und adidas: Die Gewinner der Fußball-WM 2018

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Brüssel/Frankfurt am Main (aktiencheck.de) - Nächste Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und Unternehmen auf der ganzen Welt hoffen auf zusätzliche Nachfrage, so die Experten der Candriam Investors Group.



In der Tat sei die Fußball-WM eines der wichtigsten Sportereignisse der Welt. Oft gelte sie als kurzfristige Stütze für Tourismus, Einzelhandel sowie den Lebensmittel- und Getränkesektor.



Insbesondere dem Lebensmittel- und Getränkesektor dürfte das große Interesse an der Fußball-WM entgegenkommen. Fußball und Bier, aber auch alkoholfreie Getränke und Snacks hätten schon immer gut zusammengepasst, man denke nur an das Sponsoring durch Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) und McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD). Natürlich rechne man damit, dass die WM den Konsum steigen lasse, und das nicht nur in Russland. Deutsche Brauereien hätten beispielsweise davon profitiert, dass die Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden sei. Das Statistische Bundesamt habe einen deutlichen Anstieg des Bierkonsums mit Beginn der Weltmeisterschaft in Brasilien registriert. Davor sei der Bierkonsum in Deutschland (im Vorjahresvergleich) letztmals 2006 gestiegen, als Deutschland Gastgeber gewesen sei, schreibe der Deutsche Brauer-Bund, kurz DBB. Zweifellos dürfte der Absatz von Getränken, alkoholischen wie nicht-alkoholischen, von der Fußball-WM in diesem Jahr profitieren. Dies sei sicherlich gut für den WM-Sponsor Budweiser, eine der Marken von Anheuser-Busch InBev. Allein im Juni 2006, dem ersten Monat der Fußball-WM in Deutschland, seien im Gastgeberland fast 10 Millionen Hektoliter Bier verkauft worden, 14 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.Ein Sportereignis habe positive kurzfristige Auswirkungen auf jene Sektoren, die unmittelbar von der Anreise und der Unterbringung der Zuschauer profitieren würden. Daher werde die Fußball-WM der russischen Zivilluftfahrt guttun, die schon in den letzten Jahren geboomt habe. Nach Angaben der OAG, einem der weltgrößten Netzwerke für Flugreisedaten, seien die russischen Flugzeugkapazitäten um 14 Prozent gestiegen. Man rechne damit, dass aufgrund der Weltmeisterschaft zusätzliche 3,5 Millionen Besucher ins Land kämen (Bruttowerte für alle zwölf Austragungsorte). Dies werde auch für internationale Fluggesellschaften und den lokalen Tourismus - Hotels und Restaurants - gut sein.Natürlich würden in erster Linie die WM-Sponsoren von der Weltmeisterschaft in Russland profitieren, die FIFA-Premiumpartner ebenso wie die übrigen Förderer. Hier würden wir schnell bei den üblichen Verdächtigen wie Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) und adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) landen: adidas rechne mit einem starken Anstieg des Absatzes von Fußballtrikots durch die WM. 2014 habe adidas mehr WM-Trikots als je zuvor verkauft, über acht Millionen, und habe in seiner Fußballsparte einen Rekordabsatz verzeichnet. adidas sei bei solchen Sportereignissen eindeutiger Weltmarktführer und sponsere dieses Jahr elf von 32 Mannschaften. Nike sponsere zehn, darunter Frankreich und Brasilien. PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) sponsere lediglich zwei Turnierteilnehmer.FIFA-Partner Coca-Cola habe jede WM seit 1978 gesponsert und werde dies bis 2022 weiter tun. Das Unternehmen habe einen guten Jahresbeginn 2018 und die Fußball-WM könnte ihm weiteres Geschäft bescheren. Während der WM 2014 hätten die Sponsoring-Aktivitäten des Getränkeherstellers zu einem deutlichen Absatzanstieg geführt. Außerdem dürfte die wachsende Markenbekanntheit durch die WM Coca-Cola langfristig nützen. Nach Angaben von AffinityAnswers sei Coca-Colas Popularität bei den Fans zweimal so schnell gestiegen wie die des Wettbewerbers Pepsi (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, NYSE Ticker-Symbol: PEP). Coca-Cola sei 2014 der bevorzugte Softdrink der Fans gewesen und habe noch Wochen nach dem Turnier von diesem Effekt profitiert.Schließlich nutze auch Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) die WM, um seine Innovationskraft unter Beweis zu stellen. Das Unternehmen führe zuletzt in 16 Ländern weltweit die Payment-Technologie Visa Checkout ein. Außerdem biete Visa tragbare Zahlungstechnologien an, etwa eine mobile Bezahlmöglichkeit und einen Ring mit Zahlungsfunktion. Beides habe es erstmals bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 gegeben. Visa dürfte davon profitieren, denn das Unternehmen erwarte höhere Ausgaben während der WM. Beispielsweise hätten die Besucher der Fußball-WM 2014 in Brasilien 31 Prozent mehr je Kreditkarte ausgegeben als klassische Touristen. (04.06.2018/ac/a/m)