Anhebung der Minijobgrenze auf 520 Euro

Ein wichtiges Anliegen der Freien Demokraten im Bundestagswahlkampf war die Anhebung der Minijobgrenze von 450 Euro auf 520 Euro. Im Koalitionsvertrag wurde sich auf die Anhebung und eine künftige Kopplung der Minijobgrenze an den Mindestlohn geeinigt. Die letzte Erhöhung der Minijobgrenze liegt bereits acht Jahre zurück – da wurde der Mindestlohn gerade eingeführt und lag bei 7,50 Euro in Westdeutschland. Damit ist eine Anpassung überfällig. „Wird nur der Mindestlohn erhöht, aber die Minijobgrenze bleibt stabil, bedeutet das für viele Menschen, dass sie zwar weniger Stunden arbeiten müssen, aber am Ende nicht mehr Geld in der Tasche haben.



Deswegen koppeln wir nun Mindestlohn und Minijobgrenze aneinander“, erklärt Jens Teutrine als Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Insbesondere für viele Schüler und Studierende aber auch für Rentner sei dies ein gutes Signal für den eigenen Geldbeutel, freut sich Teutrine. „So sorgen wir für mehr Geld in der Tasche für viele Menschen, die sich etwas dazu verdienen. Ein wichtiges Signal für Leistungsgerechtigkeit und dass sich persönliche Anstrengungen auch lohnen müssen.“