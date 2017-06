Anhaltender Aufschwung

Eine breit angelegte und recht kräftige konjunkturelle Aufwärtsbewegung zeichne sich ab, war das jüngste Resümee von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann über die deutsche Wirtschaft. Niedrige Zinsen würden dem Bau Impulse geben und ein guter Arbeitsmarkt bringe den privaten Konsum auf Vordermann, so der Bundesbanker. Das deutsche Wirtschaftswachstum schätzen die Volkswirte der Bundesbank daher heute etwas stärker ein als noch bei ihrer letzten Prognose. Um 1,9 Prozent dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach 2017 zulegen. Im Dezember war noch von 1,8 Prozent die Rede. Auch für 2018 und 2019 sehen die Bundesbanker eine positive BIP-Entwicklung.

Dies geht sicherlich nicht ohne Impulse aus dem Ausland für eine Exportnation wie Deutschland. Auf der anderen Seite sollten auch von Deutschland positive Impulse in die gesamte Weltwirtschaft geschickt werden. Das alles deutet auch auf eine weiter verbesserte Weltkonjunktur hin.

Kupfer und andere Industriemetalle stehen dabei in der ersten Reihe, wenn die Nachfrage nach Rohstoffen aufgrund einer guten Konjunktur und damit weltweiten Wachstums ansteigt. Gesellschaften mit entsprechenden Metall-Projekten sollten davon profitieren. Sei es, dass sie mehr verdienen, wenn sie bereits produzieren oder sei es auch bloß, dass ihre noch im Boden schlummernden Ressourcen dadurch aufgewertet werden. Beispiele für letztere Aktien sind Sierra Metals und Altona Mining.

Sierra Metals produziert bereits Kupfer, daneben Blei, Zink, Silber und Gold in seiner Yauricocha-Mine in Peru. 18,8 Millionen Pfund Kupferäquivalent betrug die Ausbeute im ersten Quartal 2017. Auch die Minen Bolivar und Cusi in Mexiko entwickeln sich gut. Neueste Bohrergebnisse bestätigen bei der Mine Cusi das Vorkommen einer hochgradigen Silbermineralisierung.

Altona Mining steht mit seinem Cloncurry-Projekt in Queensland, Australien vor dem Produktionsstart. Gelegen ist das Projekt in einer der weltweit führenden Basismetall-Bergbau-Provinzen. Zusammen mit dem chinesischen Partner SRIG sollen ab 2019 geschätzte 1,65 Millionen Tonnen Kupfer-Ressourcen und rund 410.000 Unzen Gold aus dem Boden geholt werden.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html