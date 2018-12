Angriff auf die Notenbanken

Zentralbanken wie die US-Fed und EZB stehen für vergleichsweise gut handhabbare Geldwertstabilität. Doch die Politiker wollen mehr Einfluss. Da könnte langfristig Gold als Versicherung immer wichtiger werden. Goldaktien sollten profitieren

„Ich denke die Fed ist verrückt geworden!“ Das erklärte US-Präsident Donald Trump im Oktober. Auch zwei Monate später reißt die Kritik aus dem Weißen Haus an US-Notenbank-Chef Jerome Powell nicht ab. Es sei unglaublich, dass die Fed einen solchen Schritt – gemeint ist eine Leitzinserhöhung – überhaupt erwäge, zwitscherte der Präsident noch Tage vor der Leitzinserhöhung auf einen Korridor zwischen 2,25 auf 2,50 Prozent am Donnerstag.

Sicherlich hat Trump Argumente gegen ein übermäßiges Zinsanheben. Da wäre der starke US-Dollar und die noch niedrige Inflationsrate. Zudem gibt es Krisen rund um den Globus und angeschlagene Handelsbeziehungen. Doch die Fed wird nicht von Dummköpfen oder Regierungsgegnern kontrolliert. Die Geldpolitik-Experten sehen eben Geldwertstabilitätsrisiken durch die starke US-Konjunktur, möglicherweise auch Verschuldungsorgienrisiken bei zu niedrigen Zinsen.





Es bleibt zu hoffen, dass sich die Fed langfristig nicht politischem Druck beugt. Das wäre ein sehr schlechtes Zeichen. Zudem könnten in weiteren Ländern wie zum Beispiel in der Türkei die Autokraten dies als Bestätigung ihrer Beeinflussungen der jeweiligen Währungshüter sehen. Denn niedrige Leitzinsen werden dann in aller Regel benutzt um die Konjunktur mit günstigen Krediten und billig finanzierten Infrastrukturmaßnahmen zu stützen. Ein gefährlicher Weg, der zum Zusammenbruch der betroffenen Wirtschaft führen kann.





Eine Absicherung für diesen Fall bietet Gold, dies bereits seit Tausenden von Jahren. Wer sich also vor Systemrisiken absichern will, legt sich Gold als Versicherung ins Portfolio. Wer zudem risikobereit ist und auf einen Anstieg des Goldpreises mit Hebel spekulieren möchte, spickt sein Depot als Beimischung mit Aktien von Goldunternehmen. Beispiele für aussichtsreiche Goldaktien wären US Gold und TerraX Minerals.





In den Nordwest-Territorien in Kanada arbeitet TerraX Minerals an seinem rund 780 Quadratkilometer großen Yellowknife City Goldprojekt. Die Infrastruktur ist bestens und das Land bergbaufreundlich. Bis zu 63 Gramm Gold je Tonne Gestein konnten bisher ausgemacht werden.





US Gold hat sich mit seinen Explorations- und Entwicklungsprojekten auf die USA spezialisiert. Besonders vielversprechend sind das Copper King Projekt in Wyoming und das Keystone-Projekt in Nevada.









