Der Angriff Russland auf die Ukraine sorgt für bei Anlegern für Unsicherheit - sind Investment-Farbedelsteine eine Alternative?

Die wilde Achterbahnfahrt an den Aktienbörsen, sowie der starke Anstieg des Goldpreises verunsichern aktuelle viele Anleger. Da eine Stabilisierung kurzfristig nicht zu erwarten ist, stellt sich die Frage, worin Anleger in der aktuellen Zeit sinnvoll investieren können.

Chris Pampel, Inhaber des Deutschen Edelstein Kontors gilt als einer der führenden Experten zum Thema Investment-Farbedelsteine in Deutschland und erläutert hier, warum Farbedelsteine eine mehr als interessante Alternative sind.

Was zeichnet Investment-Farbedelsteine aus?

Investment-Farbedelsteine sind geologisch extrem selten, da sie von besonders hoher Güte, Größe und Reinheit sind. Gerade einmal 2-3 Prozent aller geförderten Farbedelsteine weltweit entsprechen diesen hohen Kriterien, auch wenn es viel Schmuck mit relativ großen Edelsteinen gibt. Hierzu muss man wissen, dass die Nachfrage der Schmuckindustrie mit perfekten Steinen aus der Natur nicht gedeckt werden könnte. Aus diesem Grund werden Schmuck-Edelsteine in der Regel behandelt, wodurch ihre Schönheit perfekt zur Geltung kommt. Darin liegt nichts Verwerfliches, sie sind halt nur keine Investment-Farbedelsteine.

Abgesehen vom Schliff sind Investment-Farbedelsteine also immer unbehandelt und erreichen von Natur aus hervorragende Werte bei den 4Cs, also Carat (Gewicht), Clarity (Reinheit), Cut (Schliff) und Color (Farbe).

Jetzt kommen kleine Farbedelsteine natürlich deutlich häufiger in der Natur vor als große, weshalb hier ein besonders Augenmerk auf das Gewicht (Carat) gelegt wird. Zum Beispiel sind Rubine erst ab 1 Karat, Smaragde ab 1,5 Karat und Saphire ab 2 Karat als Investment geeignet und der Wert der Farbedelsteine steigt exponentiell mit der Größe.

Worauf muss man beim Kauf von Investment-Farbedelsteinen achten?

Bei Investitionen geht es immer um das Thema Vertrauen. Da Farbedelsteine bei den meisten Anlegern heute noch relativ unbekannt sind, gibt es auch noch nicht besonders viele Anbieter. Wichtig ist, dass man sich beim Kauf an einen seriösen Anbieter wendet.

Diesen erkennt man zunächst daran, dass Edelsteine nur in den entsprechenden Größen als Investment angeboten werden - viel wichtiger aber ist das Thema Sicherheit. Bei einem seriösen Anbieter erhält man beim Kauf eines Investment-Edelstein IMMER einen Befundbericht bzw. ein Zertifikat von einem anerkannten Institut (in Deutschland wäre das zum Beispiel die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung, kurz DSEF) und ein offizielles Wertgutachten eines anerkannten und vor allem unabhängigen Edelstein-Gutachters.

Diese beiden Dokumente sind nicht nur beim Kauf, sondern vor allem bei Wiederverkauf unverzichtbar.

Für wen eignet sich ein Investment in Farbedelsteine?

Ein Investment in Farbedelsteine ist dann interessant, wenn man sein Vermögen erhalten, das Vermögen auf kleinstem Raum konzentrieren und/oder das Vermögen auf die nächste Generation übertragen möchte. Im Gegensatz zu Gold haben Farbedelsteine keine metallischen Effekte, daher sind Sie in jeder Lebenslage mobil. Und im Gegensatz zu Aktien unterliegen sie keinen extremen Kursschwankungen, die durch wirtschaftliche und politische Entwicklungen verursacht werden können, wie aktuell der Krieg in der Ukraine.

Wichtig ist, dass wir bei Investment-Farbedelsteinen immer von einem Anlagehorizont von 10 Jahren, also einer langfristigen Geldanlage sprechen. Auch wenn das Interesse an Farbedelsteinen als Investment stetig wächst und sich somit seit Jahren die Werte erhöhen, sind Farbedelsteine nichts für Zocker.

Wer aber einen Teil seines Vermögens auf Dauer sicher anlegen möchte und nach einem werthaltigen Produkt mit guten Wachstumspotential sucht, für den sind Investment-Farbedelsteine definitiv mehr als eine Alternative.

Fazit

Farbedelsteine sind ein langfristiges Investment, das Sicherheit gibt, vor allem wenn die Börsen durch politische oder wirtschaftliche Krisen starken Schwankungen unterworfen sind. Sie eignen sich nicht zur schnellen Geldvermehrung, sind aber als vermögenserhaltende Anlageform eine äußerst attraktive Möglichkeit. Chris Pampel vom Deutschen Edelstein Kontor rät interessierten Investoren beim Kauf unbedingt auf Zertifizierung und ein unabhängiges Wertgutachten zu bestehen, da nur unabhängige Experten den wahren Wert eine Farbedelsteins erkennen und bewerten können.

Über den Experten Chris Pampel

Chris Pampel ist Geschäftsführer der Pato GmbH und Inhaber des Deutschen Edelstein Kontors. Der leidenschaftliche Edelsteinfan und -experte berät eigentümergeführte Unternehmen und Privatpersonen mit hohem Eigenkapital im Bereich Investment und ist als Redner und Referent auf Messen und Veranstaltungen zum Thema Investment-Farbedelsteine sehr gefragt. Für ihn gehören Edelsteine in höchster Qualität als mobiles Sachwertinvestment neben Gold in jedes hochwertige Portfolio. Da dieses hochspannende Thema vielen Anlegern noch nicht bekannt ist, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele interessierte Anleger mit seiner Expertise aufzuklären und für Farbedelsteine als Investment zu begeistern.

Webseite: www deutsches-edelstein-kontor de







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.