Anglo American Platinum: Stark und solide unterstützt

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

von Manfred Ries

Anglo American Platinum auf Wochenbasisbasis: der MA(200) überzeugt als Support.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 28. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin interessant, die

…Rohstoffe. Und hier mache ich Sie heute auf die Aktien der südafrikanischen Anglo American Platinum (WKN: 856547) aufmerksam. Ich spreche von einem führenden Edelmetall-Produzenten und dem weltweit größten Primärproduzenten von Platin; die Company bedient ~38% des weltweiten Jahresangebots an diesem Edelmetall. Die meisten Aktivitäten der Gesellschaft finden sich nordwestlich und -östlich der südafrikanischen Hauptstadt Johannesburg.

Anglo American Platinum hat im Vorjahr zwar mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Diese News ist raus. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand eine Produktion von Platin, die zwischen 4,2 und 4,6 Megaunzen betragen soll. Weiterhin kalkuliert der Vorstand mit 640 bis 680 Kilotonnen Kupfer und ~33 Megakarat Diamanten. Mit einem KGV(2022e) von ~7 erscheinen mir die Titel günstig bewertet.

Charttechnisch begeistert mich Anglo American Platinum mit einem Break out über den bisherigen Abwärtstrendkanal (rot schraffiert). Dabei wurde in der Vorwoche erneut die 200-Tagelinie als Support getestet – und erfolgreich bestätigt! Was steckt noch drin in den Papieren? Das bisherige Jahreshoch lag bei 131 EUR. Schlusskurs am Mittwoch, 28. Juli 2021 in Frankfurt: 104,60 EUR (+2%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.