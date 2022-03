Anglo American Platinum: Mehrjahreshoch voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum":

von Manfred Ries

Anglo American Platinum: (Monatschart): Aktienkurs kurz vor großem Break out?

Von Manfred Ries

Montag, 28. Februar 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

Auch zu Wochenbeginn geht es turbulent zu an den internationalen Finanzmärkten. Spannend weiterhin: die…

…Rohstoffe! Heute geht es um die Anglo American Platinum Ltd. (WKN: 856547). Ein Basiswert, der nicht rein auf Edelmetalle abzielt, sondern auch Basismetalle beinhaltet.

Die Ausgangslage. Der Fokus der Anleger richtet sich auf die Widerstandslinie ~135 EUR (Börsenplatz: Frankfurt). Ein Break out nach oben wäre ein grundsätzlich starkes Long-Signal. Die Papiere befinden sich in einem intakten Aufwärtstrend (A). Der MACD-Trendfolgeindikator hat sich zwischenzeitlich für ein positives Signal entschieden.

Die Company. Die südafrikanische Anglo American Platinum Limited gilt als einer der weltweit größten Produzenten von Platin. Der Bruttoumsatz teilt sich auf die folgenden Produktfamilien auf: Palladium (40%); Platin (29%). Rhodium (17%) und Nickel (7,1%).

Die Prognose. Die Ausgangslage überzeugt im Falle des betrachteten Basiswertes grundsätzlich auf der Long-Seite. Dabei zeigen sich die Notierungen entlang ihrer 200-Tagelinie als relativ solide unterstützt – sprich: im Bereich ~96,85 EUR. Kurs am Montag, 28. Februar 2022 an der Börse in Frankfurt: 133,00 EUR (+5,5%). Ein signifikanter Sprung über die 135er-Marke, Im Idealfall auch Wochenschlusskursbasis, würde weitere Käufe in den Markt lenken.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

---

*) Glossar:

200-Tagelinie (MA(200)): Eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 200 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form wiedergegeben. Die 200-Tagelinie gilt als einfacher – aber vielbeachteter – Indikator innerhalb der Technischen Analyse.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.