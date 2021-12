Anglo American: Minenwert vor Break out

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American plc. (Wochenchart): Kurse nähern sich einer wichtigen Marke.

Freitag, 17. Dezember 2021





Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell einen Blick wert: die …

…Rohstoffe! Nach der jüngsten Fed-Sitzung kommt wieder Leben in den Gold-Preis! Das Edelmetall notiert oberhalb der 1800 USD-Preismarke. Heute greife ich den Minenwert Anglo American plc. (ISIN: GB00B1XZS820) auf.

Anglo American plc ist einer der weltweit größten Bergbaukonzerne mit Firmensitz in London/Großbritannien. Geographisch gesehen verteilt sich der Umsatz der Gesellschaft auf alle Kontinente, wobei China mit ~39 Prozent den größten Stellenwert einnimmt. Das Portefeuille der Company umfasst alle gängigen Industrie- und Edelmetalle. Wobei Kupfer, Palladium und Diamanten den größten Anteil finden. Anglo American beschäftigt ~95.000 Mitarbeiter. Das Market Cap liegt bei umgerechnet ~41,5 Mrd. EUR. Als Hauptbörsenplätze gelten London und Johannesburg/Südafrika.

Charttechnisch könnten die Papiere jetzt vor einem großen Break out nach oben stehen! Ich spreche von der Kursmarke ~3000 GBX (britische Pence), die sich in der Vergangenheit bereits als Hürde erwiesen hat. Just auf diesem Niveau notieren die Wertpapiere erneut. Dabei konnte in der Vorwoche bereits ein Ausbruchsversuch über die 3000er-Preismarke unternommen werden. Dieser jedoch war nicht von Erfolg gekrönt. Der nächste Versuch indes könnte gelingen.

Wie geht es weiter? Der MACD-Trendfolgeindikator hat ein taufrisches Long-Signal (gelb markiert) generiert. Dieses aber sollte noch durch einen positiven Kursverlauf in der kommenden Woche bestätigt werden. Ein erfolgreicher Ausbruch nach oben würde ein erstes(!) Kursziel im Bereich ~3200 GBX rechtfertigen. Auf der Unterseite erscheinen die Papiere im Bereich ~2831 / 2634 GBX als relativ solide unterstützt.

Was die Fundamentals anbelangt, so arbeite ich im Falle von Anglo American mit einem KGV(2021e) von ~5,6; das KGV(2022e) beträgt aktuell ~7,7. Die Dividendenrendite (2022e): 5,8% vor Steuern – überaus angenehme Zahlen, die sich zu einem harmonischen Chartbild gesellen. Das Gros der Analysten spricht sich für ein „Aufstocken“ der Papiere aus.

Die Anglo-American-Aktie aktuell an der Heimatbörse in London: 2960 GBX (+2,2%). Kurs in Frankfurt: 34,80 EUR.

Übrigens: Der Gold-Preis dürfte das erste Mal seit vier Wochen wieder oberhalb seiner ansteigenden(!) 200-Tagelinie notieren! Ein sehr, sehr positives Zeichen, aus dem in den kommenden Wochen mehr erwachsen dürfte – ich halte Sie auf dem Laufenden! Bleiben Sie am Ball.

Manfred Ries, Chefredakteur

