AngloGold: Kursrallye nach Long-Empfehlung

Von Manfred Ries

Montag, 22. November 2021

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn erneut einen Blick wert: die …

…Rohstoffe! Heute geht es um die Papiere von AngloGold Ashanti Ltd. ADR (WKN: 915102). Diesen Basiswert kennen Sie bereits: ich hatte Ihnen am 1. Oktober an dieser Stelle von der hochattraktiven Ausgangslage bei den Papieren von AngloGold Ashanti vorgeschwärmt. Kurs damals: 13,85 EUR. Kurs aktuell (Börse Frankfurt): 18,40 EUR – ein Plus von ~33% seit meiner damaligen Long-Besprechung von vor sieben Wochen! Waren Sie dabei? Tipp: Ziehen Sie schleunigst Ihren Stop-Losskurs nach oben! Auch wenn die Ausgangslage bei AngloGold Ashanti, wie auch im gesamten Gold-Sektor, weiterhin aussichtsreich erscheint.

Die AngloGold Ashanti Ltd. ist ein international tätiges Gold-Bergbauunternehmen mit Firmensitz in London/Großbritannien. Die Fundamentals erscheinen mir auch nach dem jüngst erfolgten Kurssprung als hochattraktiv: Für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) spuckt mir meine Datenbank einen Wert von 8,1 (2022e) aus – das passt!

Wie gehts weiter? Die Kurse von AngloGold Ashanti haben vor zwei Wochen bereits einen langfristigen Abwärtstrend (A) nach oben durchbrochen. Dieser Sprung ging mit einem Break out über die 200-Tagelinie einher. Das ist sehr positiv zu bewerten, zumal sich die Kurse in der Vorwoche auf hohem Niveau zu stabilisieren vermochten. Sollte der nächste Resistance bei 18,80 EUR nach oben durchbrochen werden, dann hätte ich die Preislinie bei 21,30 EUR (nach einer Konsolidierung ~20 EUR) im Visier! Ein etwaiger Stop-Losskurs könnte unterhalb des MA(200) angelegt sein.

Ach, es gibt doch kaum etwas faszinierenderes als die Commodity-Schiene! Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch im lukrativen Gold-Segment. Und: Danke, dass Sie mir folgen!

Manfred Ries, Chefredakteur

