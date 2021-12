AngloGold Ashanti Ltd.: Neuer Ausbruch erfolgt

von Manfred Ries

AngloGold Ashanti (Wochenchart): Ein neuer Ausbruch ist erfolgt.





Von Manfred Ries

Mittwoch, 1. Dezember 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin erneut einen Blick wert: die …www.gmx.d

…Emerging Markets! Aber auch wieder die Rohstoffe. Ich bleibe bei einer harmonischen Melange aus beidem! Heute komme ich noch einmal auf die AngloGold Ashanti Ltd. ADR (WKN: 915102) zu sprechen. Kein unbekannter Wert von mir; bereits am 1. Oktober hatte ich Ihnen das Papier auf der Long-Seite präsentiert. Kurs damals: ~13,90 EUR. Kurs am Mittwoch, 1. Dezember 2021 in Frankfurt: 19,30 EUR. Damit ist nun auch der angekündigte Break out über die Kursmarke von 18,85 gelungen; die kraftvolle Wochenkerze der laufenden Handelswoche zeugt davon. Offenbar springen jetzt verstärkt Investoren in das Papier! Dies auch im Hinblick wieder steigender Inflationszahlen – weltweit!

Um was geht’s? Die AngloGold Ashanti Ltd. ist ein international tätiges Gold-Bergbauunternehmen mit Firmensitz in London/Großbritannien. Die Fundamentals erscheinen mir auch nach dem jüngst erfolgten Kurssprung als hochattraktiv: Für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) spuckt mir meine Datenbank einen Wert ~8,7 (2022e) aus – das passt!

Wie geht’s weiter? Meine Ansage am 22. November: »Sollte der nächste Resistance bei 18,80 EUR nach oben durchbrochen werden, dann hätte ich die Preislinie bei 21,30 EUR (nach einer Konsolidierung ~20 EUR) im Visier!« – Bingo! Genau davon sprechen wir und es fehlen aktuell nur noch 0,70 EUR zur Zielerreichung. Waren Sie dabei? Dann Chapeau und – »Stop-Losskurs anheben!« Achtung: Ich erhöhe mein Target per sofort auf 21,30 EUR!

Übrigens: Meine am 17. November an dieser Stelle präsentierte XPENG (ISIN: US98422D1054) hat seither mächtig aufgedreht und verteuerte sich seit meiner Long-Besprechung von 50 USD auf jetzt 55 USD – 10% Plus seither, und das trotz der Kursverwerfungen vom vergangenen Freitag. So macht mir Trading Spaß! Und:

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren und performancestarken Monatsauftakt! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.