AngloGold Ashanti: Kräftiger Kurssprung zum Wochenschluss hin

AngloGold Ashanti (Wochenchart): Aktienkurs in einer Bodenbildung.

Von Manfred Ries

Freitag, 1. Oktober 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Monatsbeginn hin interessant: einmal mehr die …

…Rohstoffe / Emerging Markets– heute wird es erneut exotisch mit AngloGold Ashanti (WKN: 915102). Alleine am Donnerstag, 30. September, ging es mit dem Titel am Handelsplatz in Johannesburg um 4,4% nach oben. Klar, dass die Notierungen in Frankfurt am Freitag ebenfalls um fast fünf Prozent nach oben klettern. Ein Grund hierfür ich nicht zuletzt auch der wieder anziehende Gold-Preis: am Donnerstag ging es um 1,7% nach oben. Für den Gold-Preis ist das eine Menge Holz für einen Handelstag.

Die AngloGold Ashanti Ltd. ist ein international tätiges Gold-Bergbauunternehmen mit Firmensitz in London/Großbritannien. Das MarketCap beträgt umgerechnet ~5,7 Mrd. EUR; damit durchaus ein Schwergewicht innerhalb der Branche. Die Fundamentals können sich sehen lassen: das KGV(2022e) beträgt angenehme 6,1 bei einer (Vor-Steuer) Dividendenrendite von ~2,2%. Achtung: Am kommenden 27. Oktober werden Geschäftszahlen veröffentlicht! Natürlich spekuliere ich auf ein angenehmes Zahlenwerk aus der Londoner Hauptzentrale.

Wie gehts weiter? AngloGold Ashanti befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend (rot schraffiert). Auffällig und vielversprechend: der aktuelle Versuch einer Bodenbildung im Bereich ~12,45 EUR (Börse Frankfurt). Die vergangenen zwei Handelswochen präsentierten sich extrem stark; mit einem Break out über die Kursmarke von 14 EUR ist zu rechnen. Würden die Kurse sich signifikant oberhalb von 14,45 EUR etablieren, so wäre besagter Abwärtstrend überwunden; weitere Käufer könnten dadurch angelockt werden. Der Aktienkurs von AngloGold Ashanti profitiert natürlich von einem potenziellen Stimmungsumschwung beim Gold-Preis. Die zunehmende (globale) Inflation unterstützt meine positive Einschätzung zu Gold. Die Feinunze des Edelmetalls notierte am Freitagnachmittag bei 1759 USD (+0,12%). AngloGold Ashanti am Freitag, 1. Oktober 2021, in Frankfurt: 13,90 EUR (+5,3%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und gelungenen Start in den neuen (Handels)Monat – und ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch bei den Goldminen!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite