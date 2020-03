Angebotsdrosselung bei Öl in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

von Nitesh Shah, Director, Research, WisdomTree

Das Coronavirus schadet der globalen Ölnachfrage

Da fast die Hälfte der Bevölkerung Chinas aufgrund der Coronavirus-Epidemie mit verschiedenen Formen der Abriegelung konfrontiert ist1 und viele andere Teile der Welt gleichfalls von der Ausbreitung des Virus betroffen sind (insbesondere Korea und Italien, wo die Fälle in einer für viele überraschenden Geschwindigkeit zunehmen), hat der Markt verständlicherweise Angst, dass die Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr stark zurückgehen wird. Die Ölpreise der Sorte Brent sind von einem Höchststand von 68 US-Dollar/Barrel in der ersten Januarwoche auf derzeit 56 US-Dollar/Barrel gefallen (Stand per 24.02.20).

Klare Daten darüber zu erhalten, wie stark die Nachfrage in China inzwischen zurückgegangen ist, ist schwierig. Die Wirtschaftsdaten sind bereits wegen des chinesischen Neujahrs getrübt (eine saisonale Anpassung dieser Daten ist schwierig). Aber wir wissen, dass ein starker Rückgang des Flug- und Straßenverkehrs sowie der Fabrikaktivitäten (die alle mit Hilfe von Satelliten und Wärmebildern anekdotisch überwacht werden können) die Treibstoffnachfrage wahrscheinlich drücken wird. In der Pressemitteilung des Caixin China Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) vom 3. Februar kam das Wort "Virus" noch nicht einmal vor. Der PMI lag über der 50er-Grenze zwischen Expansion und Kontraktion. Wir wären überrascht, wenn die Produktion unter den gegenwärtigen Umständen expandieren kann.

Die OPEC ist bereit zu handeln

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+), die zusammen etwa 60 Prozent der weltweiten Ölproduktion kontrolliert, ist sich des Problems bewusst. Der gemeinsame technische Ausschuss empfahl der Gruppe bereits, eine Angebotsdrosselung von 600.000 Barrel Öl pro Tag2 herbeizuführen. Dies kommt zu der bereits erfolgten Kürzung um 2,1 Millionen Barrel (bezogen auf Oktober 2018) hinzu. Die OPEC-Minister werden am 5. März, die größere Gruppe inklusive der Verbündeten einen Tag später, am 6. März zusammentreffen. Wir erwarten, dass sie sich dieser Empfehlung nicht nur anschließen, sondern noch deutlich mehr reduzieren werden. Das liegt zum Teil daran, dass jetzt mehr Daten über die düstere Lage vorliegen als anlässlich der Sitzung des Fachausschusses einige Wochen zuvor. Saudi-Arabien nahm in der Vergangenheit freiwillige Kürzungen vor, die über das hinausgingen, wozu sich das Land formell verpflichtete. In der letzten politischen Sitzung - für den neuen saudischen Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman war es die erste - kündigte Saudi-Arabien den Wert der geplanten freiwilligen Angebotskürzungen an. Solange andere Länder sich zu einer kleinen Kürzung verpflichten, ist Saudi-Arabien bereit, genug zu kürzen, um die Märkte auszugleichen.

Quelle: Bloomberg, WisdomTree, Daten verfügbar ab Ende 24. Februar 2020. OPEC = Organisation erdölexportierender Länder. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance, und alle Investitionen können an Wert verlieren.

Brent Futures-Kurve nur knapp in Backwardation3

Wir glauben, dass Backwardation in der Brent-Ölterminkurve dadurch entsteht, dass die OPEC bereit ist, einzugreifen. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels ist Backwardation jedoch nahezu verflogen. Wenn die OPEC mehr als 600k Barrel pro Tag kürzt, könnte wieder eine stärkere Backwardation hergestellt werden. Die Rollrenditen können eine wichtige Komponente der Renditen für Investoren sein. Wir schätzen beispielsweise, dass von den plus 34 Prozent Rendite des Bloomberg Brent Commodity Subindex (Gesamtrenditenreihe) plus 8 Prozent auf die Rollrenditen4 entfallen (laut Berechnung von WisdomTree vom 31.12.2018 bis zum 31.12.2019).

Quelle: Bloomberg, WisdomTree, Daten verfügbar ab Ende 24. Februar 2020. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance, und jede Anlage kann an Wert verlieren.

Ein OPEC-Treffen findet selten ohne Drama, Intrigen und Anspannung statt. Die Sitzungen enden oft nicht pünktlich (oder gar am geplanten Tag). Es steht daher außer Frage, dass wir nach der Veranstaltung eine aktualisierte Einschätzung abgeben werden.

3. März 2020

Fussnoten:

1 New York Times, 17. Februar 2020: "Mindestens 760 Millionen Menschen - etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes – befinden sind in verschiedenen Formen der Abriegelung.

2 6. Februar 2020

3 Backwardation bezieht sich auf eine Situation, in der der Spot- oder Kassapreis einer Ware höher ist als der Terminpreis..

4 Da es keine Kassaserien gibt, schätzen wir dies mithilfe der von Bloomberg angewandten Rollmethode

Wichtige Informationen

Dieses Material wurde von WisdomTree und seinen verbundenen Unternehmen erstellt und soll nicht für Prognosen, Research oder Anlageberatungen herangezogen werden. Zudem stellt es weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die geäußerten Meinungen wurden am Herstellungsdatum getätigt und können sich je nach den nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus proprietären und nicht proprietären Quellen abgeleitet. Daher übernehmen WisdomTree und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vertreter weder die Haftung für ihre Richtigkeit oder Zuverlässigkeit noch die Verantwortung für anderweitig auftretende Fehler und Auslassungen (einschließlich Verantwortlichkeiten gegenüber einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit). Die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgt nach eigenem Ermessen des Lesers. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.