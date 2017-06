Angebotscheck für Sparer

Neben der Frage, mit welchen Papieren sicheinfahren lässt, hat auch die Wahl des Brokers einen Einfluss auf eben diese. Wer beispielsweise Zertifikate mit 300 Euro Gewinn verkaufen möchte, dann aber 29 Euro Gebühr dafür zahlt, wird zähneknirschend feststellen, dass seine Rendite entsprechend schrumpft. Wir schauen uns daher diese Woche die Gebührenmodelle vonundim Vergleich an

Der Online-Broker DEGIRO wirbt damit konkurrenzlos günstig zu sein und – so viel können wir vorwegnehmen – er ist es auch. Die Ersparnisse gegenüber anderen Brokern liegen bei den meisten Geschäftsfällen zwischen 70 und 90 Prozent! Nachteil: In Deutschland kann nur auf XETRA, an der EUREX und in Frankfurt gehandelt werden. Weitere deutsche Börsen fehlen, was durchaus ein Nachteil ist, da Stuttgart beispielsweise bis 22 Uhr handelt. Ansonsten werden international viele Märkte abgedeckt, neben europäischen auch mehrere amerikanische und asiatische Börsen. Insgesamt richtet sich das vergleichsweise enge Angebot eher an fortgeschrittene Kunden, die auch den internationalen Handel im Blick haben.

Die Consorsbank ist beim Handeln mit Wertpapieren zwar deutlich teurer, bietet aber im Gegenzug ein kompletteres Paket. So können interessierte Anleger hier beispielsweise neben dem klassischen Tagesgeldkonto auch Fonds- oder ETF-Sparpläne anlegen. Beim Fondshandel kann aus über 11.000 Fonds gewählt werden, die direkt über die Börse oder über eine Gesellschaft gehandelt werden können. Darüber hinaus können Wertpapiere an allen deutschen Börsen gehandelt werden, mit Sicherheit ein großes Plus. Konservativen Sparern steht auch ein Sparbrief zur Verfügung, der bei einer 5-jährigen Laufzeit allerdings lediglich 0,3 Prozent Zinsen pro Jahr abwirft. Naja. Um das Paket abzurunden bietet die Bank ein kostenloses Girokonto an, bei dem für Online-Banking ebenfalls keine Gebühren anfallen.

Insgesamt ist es wie so oft: Auf den Geschmack und die individuellen Bedürfnisse kommt es an, für welchen Anbieter man sich schlussendlich entscheidet. Wir werden demnächst weitere Broker vorstellen und ein wenig unter die Lupe nehmen.