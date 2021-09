And the Winner is [...]

Weniger rund als bei den Highflyern der Growth- und Tech-Aktien geht es bei klassischen Value-Unternehmen. Wir dürfen Ihnen an dieser Stelle die Aufzeichnung eines Webinars mit Gunter Burgbacher von unserem Kooperationspartner VVO Haberger empfehlen, der sich dort intensiv mit börsennotierten Beteiligungsgesellschaften auseinandersetzt. Dazu gehört nicht nur Warren Buffetts Berkshire Heathaway, sondern auch all diejenigen Unternehmen, die erfolgreich in seine Fußstapfen getreten sind. Der von Herrn Burgbacher gemanagte Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen (AFB) ist zudem auch sehr erfolgreich in unserem Fonds-Musterdepot vertreten.