Während die Verkehrsmittel Bahn und Flugzeug auf manchen innerdeutschen und innereuropäischen Strecken in Konkurrenz zueinander stehen, können sie für viele andere Reisezwecke ihre Stärken nur gemeinsam voll ausschöpfen. Dieser Ansicht ist die FDP-Bundestagsfraktion und thematisiert deshalb mit einer Kleinen Anfrage die Anbindung deutscher Flughäfen an den Schienenpersonenverkehr. Der stete Anstieg der Passagierzahlen an den Flughäfen wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt. Jedoch ist auch für die Zukunft wieder mit wachsenden Zahlen zu rechnen.







Die Freien Demokraten möchten daher von der Bundesregierung wissen, welche Flughäfen überhaupt angebunden sind und wie häufig diese von der Bahn angefahren werden. Neben der Taktung spielt auch die Pünktlichkeit der Züge eine entscheidende Rolle, um die Verkehrsmittel optimal zu verbinden. Hier bedarf es weiterhin stärkerer Anstrengungen. Die Freien Demokraten möchten zudem von der Bundesregierung wissen, welche Maßnahmen getroffen werden um die Anbindung weiter zu verbessern. „Es gilt, Synergieeffekte von Bahn und Flugzeug besser zu nutzen und so deren Attraktivität weiter zu steigern“, macht Christian Sauter deutlich.