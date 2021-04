Analysten pushen SAP nach starkem Jahresstart

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Um die fulminante Kursentwicklung der vergangenen Monate auch fundamental zu unterfüttern, müssen die Unternehmen mit guten Ergebnissen nachlegen. Während in den USA viele Firmen ihre Quartalsergebnisse bereits präsentiert haben, läuft die Bilanzsaison bei uns in Deutschland jetzt erst so richtig an.

Der Softwarekonzern SAP hat dabei in der vergangenen Woche schon mal gut vorgelegt. Nach einem überraschend guten Jahresauftakt mit einem deutlichen Anstieg der Gewinnmarge und einem starken Auftragseingang für das wichtige Cloudgeschäft sowie die Softwarelizenzen hat der Vorstand Teile seiner Jahresprognose angehoben. Die Aktie hat ihre seit Monaten laufende Kurserholung danach weiter fortgesetzt. Im Herbst war der Kurs massiv unter Druck geraten, nachdem SAP seine Mittelfristziele nach unten korrigieren musste. Damals fiel die Aktie innerhalb einer guten Woche um rund 30 Prozent auf 90 Euro. Seitdem ging es stetig bergauf. Aktuell notiert ein Anteilsschein schon wieder bei gut 115 Euro.

Regelmäßig gute News als Trigger

Geht es nach den meisten Analysten, ist die Rallye damit aber noch nicht beendet. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei rund 125 Euro. Die nach den jüngsten Zahlen aktualisierten Studien weisen sogar auf einen noch höheren fairen Wert hin. Das freut zahlreiche wikifolio-Trader, die nach dem Kursrückgang bei SAP eingestiegen waren. Alexander Albicker ( MrTecDAX ) hatte die Aktie bereits zu Jahresbeginn für sein Anfang 2016 eröffnetes wikifolio Global Top Picks erworben und dabei auf die „sehr moderate“ Bewertung hingewiesen. Nach einem zwischenzeitlichen Ausstieg aus Angst vor einem Crash am Gesamtmarkt wagte er im März dann noch einmal einen Anlauf bei der Aktie: „Fühle mich hier mit einem deutschen Großunternehmen mit soliden Zahlen bei derzeitiger robuster deutscher Konjunktur doch sehr wohl, sollte etwas Stabilität ins wikifolio bringen für die nächsten Wochen“. Nach den jüngsten Ergebnissen wurde die Position weiter aufgestockt, was der Trader wie folgt begründete: „Bei SAP scheint das Trübsal von 2020 mittlerweile verflogen zu sein. Es kommen nun regelmäßig gute News rein und der Kurs läuft schön nach oben. Gut zu sehen, dass die Erholung hier wie erwartet zeitnahe eingetreten ist. Ich lasse die Gewinne weiter voll laufen“. Aktuell liegt er bei der Aktie mit gut sieben Prozent im Plus. Sein wikifolio kommt derweil auf eine Performance von gut 100 Prozent, während der maximale Drawdown bei 31 Prozent liegt.

Ganz frisch im Depot ist SAP bei Sebastian Neumann ( Neuma ). Der langfristig orientierte Investor hat die Aktie am vergangenen Mittwoch in sein wikifolio MomentumDividendInvest Global aufgenommen und mit einem Depotanteil von rund sieben Prozent versehen. Für den sehr besonnen vorgehenden Trader war es der erste Kauf überhaupt in diesem Kalenderjahr. Zuvor war er nur auf der Verkäuferseite aktiv gewesen, indem er satte Gewinne bei Tesla und Twitter mitgenommen hatte. Ansonsten wurden die in dem zu rund 90 Prozent investierten Musterdepot vorhandenen Werte einfach laufen gelassen. Das bescherte ihm seit dem Start im Sommer 2020 immerhin schon eine Performance von 29 Prozent bei sehr überschaubarem Maximalverlust von 12,5 Prozent. Der noch nicht mit jahrzehntelanger Börsenerfahrung ausgestattete Trader verfolgt bei diesem wikifolio einen langfristigen Dividendenansatz, möchte gleichzeitig aber auch kurzfristige Chancen in Form von Momentum-Aktien nutzen. Zu dieser Gattung dürfte auch der jetzt angeleierte SAP-Trade zählen.

