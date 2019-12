Analysten: Morgan Stanley streicht Kaufempfehlungen

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Siemens-Aktien geben leicht nach, nachdem Morgan Stanley die Kaufempfehlung gestrichen hat. Aktien der Gea Group verlieren knapp 3 Prozent, auch für die Papiere des Anlagenherstellers kassiert Morgan Stanley die Kaufempfehlung. Nach einer Hochstufung von Talanx auf "Outperform" durch Mainfirst klettern Talanx auf ein Rekordhoch von 43,76 Euro.

König & Bauer fallen ach einem negativen Kommentar der Commerzbank ans SDax Ende. Sie büßten 3,6 Prozent auf 30,92 Euro ein. Die Commerzbank sieht die Gefahr eines deutlichen Preisverfalls im Bogenoffset- und Banknotendruck und rät „Reduzieren“ EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.