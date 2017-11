Analysten: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Kauf von Pasinex Resources

Die Analysten von Beaufort Securities haben anlässlich der Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung durch den Zinkproduzenten Pasinex Resources (WKN A1JWFY / CSE PSE) einen aktuellen Researchbericht zu dem kanadischen Unternehmen erstellt. Darin vergeben sie das Rating „spekulativer Kauf“ und halten an ihrem Kursziel von 0,42 CAD fest. (Aktueller Kurs: 0,275 CAD)

Die Ressource erfüllt mit 200.000 Tonnen bei durchschnittlich 31% Zink die Erwartungen der Analysten und stellt nach deren Ansicht ausreichend Material für drei Jahre DSO-Produktion (Direct Shipping Ore) dar. Beaufort weist darauf hin, dass Carbonate Replacement-Lagerstätten wie die auf der Pinargozu-Mine von Pasinex eine unregelmäßige Geometrie aufweisen, was es relativ kostspielig mache, Ressourcen aufzubauen.

Ähnlich wie bei einem Goldsystem mit schmalen Adern gehen die Experten deshalb davon aus, dass die Ressourcen regelmäßig erneuert werden und so das Minenleben zwischen zwei und vier Jahren bleibt. Beaufort merkt allerdings an, dass Carbonate Replacement-Lagerstätten sich oft über lange Distanzen erstrecken und geht deshalb davon aus, dass Pinargozu über das Potenzial verfügt, zehn oder mehr Jahre in Betrieb zu bleiben.

Den nächsten Meilenstein für das Unternehmen sehen die Analysten in den Zahlen zum dritten Quartal, die ihrer Schätzung nach Ende November herauskommen sollten, sowie in den Zahlen zum vierten Quartal, die Beaufort für das nächste Jahr erwartet. Das Pasinex-Management rechne für 2018 mit einem 20%igen Anstieg der Produktion auf dann 74.000 Tonnen DSO-Material mit 25.000 Tonnen enthaltenem Zink.

200.000 Tonnen mit durchschnittlich 31% Zink würden 61.600 Tonnen Zinkmetall entsprechen, rechnen die Analysten vor. Abhängig von dem Verhältnis von Oxid- zu Sulfiderz würden Pasinex 45% bis 75% des Zinks bezahlt und die Mine verfüge über eine hohe operative Marge von 50%. Ausgehend davon schätzt Beaufort, dass 200.000 Tonnen für Pasinex einen anrechenbaren Gewinn auf Minenniveau von 15 Mio. USD oder 19,1 Mio. CAD bedeuten dürften.

Die Experten erwarten von Pasinex starke Zahlen für das Dritte Quartal, die auch einen anhaltenden Anstieg der Produktion von Quartal zu Quartal zeigen sollten. Darüber hinaus rechnet Beaufort damit, dass im vierten Quartal zum ersten Mal auch Sulfiderz abgesetzt werden wird. Dieses Erz sei hochgradiger und erziele einen besseren Preis, sodass Umsatz und Gewinn weiter steigen sollten, glauben die Analysten.

Sie prognostizieren für das vierte Quartal eine Produktion von 16.000 Tonnen, einen Absatz von 22.000 Tonnen und einen Minengewinn von 10,9 Mio. CAD, was einen Nettogewinn von 5 Mio. CAD für Pasinex bedeute. Im zweiten Quartal 2017 habe die Produktion hingegen bei 14.000 Tonnen, der Absatz bei nur 8.800 Tonnen und der Nettogewinn für Pasinex bei lediglich 0,45 Mio. CAD gelegen.

Angesichts dessen bewertet Beaufort Pasinex mit 0,42 CAD pro Aktie. Die Analysten sind der Ansicht, dass jetzt, also vor den Zahlen zum dritten und vierten Quartal, ein guter Zeitpunkt sei, die Aktien zu kaufen. Beaufort hält deshalb am Rating „spekulativer Kauf“ fest.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren dieser Art birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pasinex Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Pasinex Resources ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.