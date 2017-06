Analyse der Xing AG Aktie: Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Handelswoche

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Bereits Anfang Mai dieses Jahres stellten wir für die Xing Aktie eine lukrative Einstiegsmöglichkeit in Long-Richtung vor. Von diesem Einstiegsbereich ausgehend, ist die Aktie bis heute nun um ca. 20% gestiegen. Und noch immer liegt auf Tagesbasis ein sauberer Aufwärtstrend vor, bei dem sich für die kommende Handelswoche erneut eine lukrative Handelsmöglichkeit ergeben könnte.



Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Handelswoche.





Am vergangenen Dienstag, hat die Xing Aktie, mit dem derzeit auf Tagesbasis vorherrschenden Aufwärtstrend, ein neues Hoch, beim Preis von ca. 245.50 Euro, ausgebildet. Von hier aus, setzte für den Rest der letzten Handelswoche, erst einmal eine Korrektur in Short-Richtung ein. Allmählich bewegt sich der Kurs nun auf einen Preisbereich zu, in welchem wieder verstärkt mit Käufern gerechnet werden kann. Hier ergibt sich folglich für die kommende Woche, eine hervorragende Handelsmöglichkeit, bei welcher von der Wiederaufnahme der Trendrichtung, profitiert werden kann. Der interessante Preisbereich, in welchem nach einem Einstiegssignal gesucht werden kann, befindet sich zwischen den Preisen von ca. 238.90 Euro und 236.00 Euro. Sollte der Kurs also im Laufe der kommenden Handelswoche hier hinein gehandelt werden, kann ein Einstiegssignal, bspw. in Form eines signifikanten Kaufimpulses, durchaus wahrgenommen werden. Der Stop-Loss würde in diesem Fall unter dem zuvor definierten Signalbereich liegen, sprich unter dem Preis von ca. 236.00 Euro. Das erste Handelsziel liegt dann beim Preis von ca. 249.00 Euro. Hier wurde jüngst relativ viel Volumen gehandelt, sodass mit einer Gegenbewegung, bedingt durch den verstärkten Eintritt von Verkäufern, gerechnet werden muss. Als nächstes Handelsziel, kommt das letzte Hoch des derzeitigen Aufwärtstrends in Betracht, welches beim Preis von etwa 245.50 Euro liegt. Ein nächstes Ziel hierüber hinaus, könnte der Preis von etwa 260.00 Euro sein. Der Stop-Loss sollte jedoch spätestens beim Erreichen des zweiten Handelsziels auf Break-Even gezogen werden.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!