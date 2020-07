Analyse zu Silber: Entscheidungsschlacht der Bullen und Bären am Widerstand bei 19$

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Terminmarkt: Neutralität aber mit viel Potenzial wenn der Ausbruch gelingt

Die Netto-Shortposition der Big 4 erhöhte sich von 34 auf 36 Tage der Weltproduktion und die der Big 8 erhöhte sich von 50 auf 52 Tage. Zuerst zeigten die Daten über zwei Wochen Neutralität, dann zwei Wochen relative Stärke und nun sind sie wieder neutral. Der CoT-Report ist zu dem der Vorwoche nahezu unverändert und liefert keine neuen Infos. Wir hätten uns einen Anstieg der spekulativen Position bei relativer Schwäche und einem Gegenhalten der BIG 4 gewünscht, was wir früher immer sahen, wenn Widerstände nicht zu knacken waren. Aktuell ist jedoch genau das Gegenteil zu sehen, denn die BIG 4 decken sich bei hohen Preisen ein und es ist bisher kein Zeichen von Schwäche sichtbar.

Das Scheitern des Ausbruchs bis zum Wochenschluss werden wir erst im CoT-Report der kommenden Woche, der den dieswöchigen Dienstag als Stichtag hat, sehen und beurteilen können. Insgesamt sind die Daten mit einem CoT-Index bei 42 Punkten im neutralen Bereich. Der Markt ist aktuell, trotz des Preisanstiegs seit dem Shutdown-Tief im März, immer noch nicht überkauft. Sollte dem Goldpreis der Ausbruch über den Widerstand bei 1.800 US-Dollar gelingen, dann wäre am Terminmarkt noch genügend Pulver trocken, um den Silberpreis zwei bis drei US-Dollar spekulativ nach oben zu treiben. Kommt dann noch zusätzliche Investmentnachfrage in ETF-Produkte hinzu, so wäre ein Anstieg bis zu dem Widerstand bei 26 US-Dollar sehr gut möglich.

Der Terminmarkt wäre eigentlich im Verkaufsbereich, doch zeigt sich noch immer Stärke und ein Defizit am physischen MarktNormalerweise decken sich die BIG 4 erst am Ende einer Korrektur ein – dieser Vorgang ist ein bullisches Indiz

