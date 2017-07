Analyse der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Aktie

Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG handelt bereits seit einigen Monaten in einer Preisspanne von gut 10 Euro. Der obere Bereich dieser Range liegt in etwa beim Preis von 180.00 Euro und der untere Bereich um ca. 170.00 Euro. Derzeit notiert der Kurs bei ca. 176.00 Euro, also sehr mittig von diesem Marktgleichgewicht. In der vergangenen Handelswoche konnte innerhalb dieser Range jedoch ein wichtiges Level in Short-Richtung gebrochen werden. Läuft der Kurs in der kommenden Handelswoche weiter in Richtung Süden, könnte sich am unteren Bereich der Range eine gute Handelsmöglichkeit ergeben.



Aussichten und Handelsmöglichkeiten





In der vergangenen Handelswoche konnte der Kurs den Preis von ca. 178.00 Euro in Short-Richtung brechen. Dieser Preis ist innerhalb der oben definierten Range insofern sehr signifikant, als dass hier das meiste Volumen gehandelt wurde. Dadurch, dass dieses Level also in Short-Richtung gebrochen werden konnte, kann davon ausgegangen werden, dass der Kurs zunächst noch weiter fallen wird. Besonders in den letzten beiden Handelstagen konnte beobachtet werden, dass das Level um 178.00 Euro immer mal wieder long getestet, aber immer wieder sofort abgewiesen wurde.Um also von der Marktsituation profitieren zu können, sollte der Kurs zunächst noch etwas weiter short laufen, nämlich zum unteren Bereich, der eingangs definierten Range. Ein besonders interessanter Preisbereich, in welchen sodann nach einem möglichen Long-Einstieg gesucht werden kann, liegt zwischen den Preisen von etwa 172.40 Euro bis 170.65 Euro. Verkäufer waren in diesem Bereich zuletzt kaum anzutreffen, das Kaufinteresse war hingegen besonders stark. Auf einen erneuten Kaufimpuls gilt es also zu spekulieren, sollte der Kurs hier wieder hin handeln.Kann ein Einstieg realisiert werden, ist der Stop-Loss unter dem Signalbereich zu platzieren, sprich unter dem Preis von ca. 170.65 Euro. Das erste Handelsziel ist der bereits angesprochene Preis von ca. 178.00 Euro, an welchen sehr viel Volumen gehandelt wurde. Es ist ratsam, hier bereits einen Teilverkauf vorzunehmen und den Stop-Loss auf Break-Even zu ziehen. Kann dieses Level in Long-Richtung gebrochen werden, gilt der Preis um etwa 180.00 Euro, als nächstes Handelsziel, welcher zugleich den oberen Bereich des Marktgleichgewichts definiert.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.