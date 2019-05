Analyse Merck, Intel Verizon - Einstiegsbereiche!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Am Mittwoch dem 22.05.19 Uhr werden unsere Dow Jones 30 Aktienpakete verschickt. Melden Sie sich jetzt an um diese per E-Mail zu erhalten!

Wir veröffentlichen die Analysen zu folgenden Titeln mit genauen Einstiegsbereichen!

Merck, Intel und Verizon

Kostenlose Anmeldung unter www.hkcmanagement.de

Folgende Positionen liegen bei uns aktuell im Depot für das Dow 30 Aktienpaket!



- Visa (kurz vor Nachkauf)

- Mc Donald's (gerade aufgestockt)

- IBM (Nachkauf-Level vorbehaltlich angekündigt)

- Disney (kurz vor Nachkauf)

- United Technologies (Nachkauf-Level vorbehaltlich angekündigt)

- Johnson & Johnson (kurz vor Nachkauf)

- American Express (Nachkauf-Level vorbehaltlich angekündigt)

- Microsoft (Nachkauf-Level vorbehaltlich angekündigt)

- Procter & Gamble (Nachkauf-Level kündigen wir am kommenden Mittwoch an)

- Nike (Tradingbereich gesetzt)