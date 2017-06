Analyse der Linde AG Aktie: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Die Aktie der Linde AG hat auf Tagesbasis einen sauberen Aufwärtstrend ausgebildet. Dieser läuft bereits seit einigen Monaten. Immer wieder kam es zu kleineren, aber auch größeren Korrekturen, welche genutzt werden konnten, um von der anschließenden Wiederaufnahme der Trendrichtung, zu profitieren. Die aktuelle Chart-Situation bietet nun erneut eine solche Möglichkeit.

In der gesamten vergangenen Handelswoche, hat die Aktie in Short-Richtung korrigiert. Nun nähert sich der Kurs einem Preisbereich, wo wieder mit dem verstärkten Eintritt von Käufern gerechnet werden kann. Dieser Kursbereich befindet sich in etwa zwischen den Preisen 174.50 Euro und 173.50 Euro.

Bei Erreichen dieser Preiszone, kann nach einem Einstiegssignal in Long-Richtung gesucht werden. Dies könnte bspw. ein starker Kauf-Impuls sein. Kann der Einstieg in diesem Bereich realisiert werden, sollte der Stop-Loss unter dem Preis von etwa 173.50 Euro liegen.

Das Handelsziel liegt beim letzten Hochpunkt des vorherrschenden Aufwärtstrends. Dieses Hoch befindet sich in etwa beim Preis von 179.50 Euro. Ggf. können erste Teilgewinne bereits beim Preis von etwa 178.60 Euro mitgenommen werden. Grund dafür ist, dass hier zuletzt verstärkt verkauft und dadurch die derzeitige Short-Korrektur ausgelöst wurde.

Sollte der zuvor definierte Signal-Bereich in Short-Richtung gebrochen werden, ist zunächst Vorsicht geboten, was weitere Long-Einstiege anbelangt. Die Verkäufer scheinen dann erst einmal die Oberhand zu haben.

Die nächste Zone, in der es wieder interessant werden könnte, um long in den Markt einzusteigen, befindet sich zwischen den Preisen von etwa 168.80 Euro und 167.30 Euro. Genau wie in dem zuvor definierten Einstieg-Bereich, kann hier bspw. ein starker Kaufimpuls als Einstiegssignal dienen. Der Stop-Loss gehört anschließend unter den Preis von 167.30 Euro. Aus Sicht der aktuellen Chart-Situation, wäre das Handelsziel nach wie vor beim letzten Hochpunkt des vorherrschenden Aufwärtstrends, sprich beim Preis von etwa 179.50 Euro, zu finden.

