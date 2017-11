Analyse der Kryptowährung Bitcoin gegen den US-Dollar

Auf Tagesbasis ist der starke Aufwärtstrend im Markt BTC/USD deutlich zu erkennen. Dabei wurde die 8.000er Marke in der vergangenen Handelswoche geknackt. Mit dem letzten Bewegungsast dieses Trends, konnte der Wert des Bitcoin um ca. 3.000 Dollar zunehmen. Auffällig ist jedoch, dass das Volumen bei der letzten Aufwärtsbewegung deutlich abgenommen hat. Inwieweit sich der aktuelle Trend also noch fortsetzt, bleibt abzuwarten. Es ist auch gut möglich, dass es nun erst einmal zu einer größeren Korrektur kommt. Da der Trend jedoch aktuell noch vollkommen intakt ist, kann auch erst einmal weiterhin nach Long-Möglichkeiten gesucht werden. Jedoch ist es hierbei empfehlenswert, auf einen Rücksetzer zu warten.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche

Aktuell notiert der Kurs des Marktes Bitcoin gegen den US-Dollar bei etwa 8.390 Dollar. Dieser Wert bezieht sich auf den Stand vom 25.11.17. Da die Kryptomärkte auch am Wochenende laufen und recht volatil sind, kann es schon nach kurzer Zeit zu signifikanten Abweichungen zu den hier angegebenen Kursdaten kommen.

Der aktuelle Kurs notiert oberhalb von einer Range, welche bspw. im Stunden-Chart gut zu erkennen ist. Sollte diese Range in Long-Richtung verlassen werden, könnte ein anschließender Rücksetzer an dieses Level um ca. 8.390 Dollar interessant werden, um nach einem Einstieg in Long-Richtung zu suchen. Ein solches Unterstützungslevel hat bereits in der jüngsten Vergangenheit für signifikante Kaufimpulse gesorgt.

Ein solcher Kaufimpuls könnte auch in diesem Fall als Einstiegssignal dienen. Der Stop-Loss könnte dann bspw. bei ca. 7.850 Dollar platziert werden. Damit würde das Risiko knapp unterhalb der zuvor genannten Range liegen. Als Handelsziel kommt dann das jeweilige Hoch des vorherrschenden Aufwärtstrends in Betracht. Es ist gut möglich, dass der Kurs als nächstes den Preis 8.500 Dollar oder gar 9.000 Dollar anläuft. Dies wären dann die entsprechenden Handelsziele.

Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Strategie! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.