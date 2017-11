Analyse der Kryptowährung Bitcoin-Cash (BCC / BCH) gegen den Euro

Der Wert der im August dieses Jahres eingeführten Kryptowährung Bitcoin-Cash, kurz BCC oder BCH, ist im Verhältnis zum Euro stark angestiegen. Der vorherrschende Aufwärtstrend ist im Tageschart deutlich zu erkennen. Aktuell notiert der Kurs bei ca. 1.341 Euro (Stand 25.11.17). In den vergangenen Handelstagen bildete dieser Aufwärtstrend einen neuen Bewegungsast aus, welcher nach der Korrektur zu einem Wertanstieg, von etwa 600 Euro führte. Lässt man den ungewöhnlich großen Spike vom 12.11.17 außen vor, hat der vorherrschende Trend nun ein neues Hoch bei etwa 1.480 Euro erreicht. Aktuell macht der Markt erste Anzeichen für eine Korrektur in Short-Richtung. Diese könnte dazu genutzt werden, um sich relativ günstig in den besagten Aufwärtstrend einzukaufen.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche

Nach dem starken Kursanstieg im Bitcoin-Cash Markt, wird eine Korrektur immer wahrscheinlicher. Dass der Markt im Laufe des heutigen Tages (25.11.17) eher von den Verkäufern dominiert wird, könnte ein erstes Anzeichen für den Beginn einer Korrektur in Short-Richtung sein.

Für den Fall, dass der Kurs in der Tat nun erst einmal fällt, sollte insbesondere der Preisbereich zwischen ca. 1.170 Euro und 990.00 Euro im Auge behalten werden. In dieser Zone herrschte zuletzt ein Marktgleichgewicht, welches mit einem starken Austritt in Long-Richtung gebrochen wurde. Dies ist also ein Preisbereich, in welchem die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Kommt der Kurs also zu dieser Zone zurück, kann davon ausgegangen werden, dass die Käufer den Preis wieder nach oben kaufen.

Sollte es in der nächsten Zeit zu diesem Szenario kommen und kann ein entsprechendes Einstiegssignal, etwa in Form eines Kaufimpulses, genutzt werden, könnte der Stop-Loss bspw. im Preisbereich um 980.00 Euro platziert werden. Das erste Handelsziel liegt nun beim letzten Hochpunkt des vorherrschenden Aufwärtstrends, welches sich aus derzeitiger Sicht bei ca. 1.480 Euro befindet. Weitere Ziele könnten anschließend 1.600 Euro und 1.700 Euro sein.

