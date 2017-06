Analyse der Hella KGaA Aktie: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Insgesamt befindet sich die Aktie der Hella KGaA in einem Aufwärtstrend. Auf Tagesbasis ist jedoch sehr gut zu erkennen, dass sich die Aktie seit Ende April dieses Jahres in einem Marktgleichgewicht befindet. Der Kurs läuft also Seitwärts. Aktuell befindet sich die Aktie kurz vor einem interessanten Bereich, auf der Unterseite der Range, wo nach einem Long-Einstieg gesucht werden kann.



Nach einem fortlaufenden Aufwärtstrend in der Hella KGaA Aktie, hat sich der Kurs nun in einem Marktgleichgewicht, eingependelt. Dieses Marktgleichgewicht wird durch den Preis von etwa 46.55 Euro auf der Oberseite und etwa 43.50 Euro auf der Unterseite, definiert.





In den vergangenen beiden Handelswochen, hat sich der Kurs von der Oberseite, runter zur Unterseite der Range, bewegt. Nun steht er kurz vor einer Preiszone, in welcher zuletzt verstärkt Käufer in den Markt gekommen sind und den Kurs mit Momentum zur Oberseite gehandelt haben. Dieser Bereich kann in der nächsten Handelswoche als Signal-Zone dienen, um nach einem Long-Einstieg zu suchen. Definiert wird diese Zone durch die Preise von etwa 44.00 Euro und 43.50 Euro.Kann hier also ein Einstiegssignal, bspw. durch einen starken Kaufimpuls, realisiert werden, sollte der Stop-Loss unter dem Preis von ca. 43.50 Euro liegen. Das erste Handelsziel liegt beim Preis von 45.40 Euro. Innerhalb des zuvor beschriebenen Marktgleichgewichts, in welchem sich der Kurs derzeit befindet, wurde zu diesem Preis das meiste Volumen gehandelt. Ein solches Preislevel, fungiert nicht selten als Unterstützungs- bzw. in diesem Fall als Widerstandslevel. Es muss hier also damit gerechnet werden, dass es zu einer Gegenbewegung, also in Short-Richtung, kommt.Kann dieser Preis jedoch in Long-Richtung gebrochen werden, liegt das nächste Handelsziel am oberen Bereich des vorliegenden Marktgleichgewichts, also beim Preis von etwa 46.55 Euro. Spätestens hier sollte der Stop-Loss auf Break-Even gezogen werden, da mit einer starken Gegenbewegung gerechnet werden muss. Kommt es zu einem Ausbruch aus der Range, in Long-Richtung, kann es durchaus sein, dass der Preis von etwa 48.00 Euro erreicht wird.