Analyse der Drillisch AG: Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die bevorstehende Handelswoche

Auf Tagesbasis, konnte die Drillisch AG Aktie in den letzten zwölf Monaten einen sauberen Aufwärtstrend ausbilden und hat immer wieder hervorragende Möglichkeiten geboten, um von bevorstehenden Long-Impulsen zu profitieren. Und auch jetzt bietet die Aktie wieder eine solche Möglichkeit, nachdem sie in den letzten Handelswochen sehr unsauber in Short-Richtung korrigiert hat und sich nun an einem interessanten Einstiegslevel befindet.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die bevorstehende Handelswoche

Über mehrere Handelswochen hinweg, hat die Drillisch AG Aktie nun sehr unsauber in Short-Richtung korrigiert. Die zeugt schon einmal dafür, dass keine größeren Verkäufer in den Markt eingestiegen sind und das Potenzial dieser Aktie nach wie vor auf Long-Seite liegt.

Am vergangenen Freitag handelte der Kurs nun in einen sehr interessanten Preisbereich, in welchem zuletzt verstärkt Käufer in den Markt eingestiegen sind. Dieser Bereich befindet sich zwischen den Preisen von etwa 53.00 Euro und 52.20 Euro.

Kann hier also ein entsprechendes Einstiegssignal, bspw. in Form eines starken Kaufimpulses, realisiert werden, sollte der Stop-Loss unter dem zuvor definierten Preisbereich liegen, sprich unter ca. 52.20 Euro.

Das erste Handelsziel liegt dann beim Preis von etwa 55.55 Euro. Da hier in der jüngsten Vergangenheit relativ viel Volumen gehandelt wurde. Ausgehend von der aktuellen Chart-Situation, ergibt sich aus diesem Preis also ein relativ starkes Widerstandslevel, an welchem mit Verkäufer gerechnet werden muss.

Kann dieser Preis in Long-Richtung gebrochen werden, liegt das nächste Handelsziel beim letzten Hochpunkt des derzeitigen Aufwärtstrends. Dieses Hoch befindet sich in etwa beim Preis von 57.50 Euro.

Sollte der zuvor definierte Einstiegsbereich in Short-Richtung gebrochen werden, sollte zunächst abgewartet werden, wie sich der Markt weiter verhält. Es ist durchaus möglich, dass dann erst einmal eine längere Korrektur in Short-Richtung einsetzt, da sich die Aktie bereits recht weit in der Bewegung befindet und Gewinne jederzeit mitgenommen werden könnten. Erst der Preisbereich, um ca. 48.90 Euro, kann dann wieder interessant werden, um nach einem erneuten Long-Einstieg zu suchen.

