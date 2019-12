Analyse: Bis zu 87 Prozent aller Kryptowährungen von der Bildfläche verschwunden, 702 digitale Währungen kriminellen Ursprungs

Aktuell existieren 2.364 gelistete Kryptowährungen

Nur noch rund 56 Prozent aller jemals entwickelten digitalen Währungen sind aktiv

Bis zu 87 Prozent der Coins sind bereits vom Markt verschwunden

702 Kryptowährungen waren betrügerische Projekte

Fast die Hälfte aller jemals programmierten Kryptowährungen ist bereits wieder verschwunden. Dies geht aus einer grafisch aufgearbeiteten Analyse von Kryptoszene.de hervor. Demnach stehen 2.364 aktive Coins 1.839 toten Kryptowährungen gegenüber.

Allerdings gibt es auch eine andere Leseart, die rund 87 Prozent aller Kryptowährungen für tot erklärt. Begründet wird dies unter anderem damit, dass manche Währungen zwar offiziell noch gelistet seien, diese aber aufgrund nicht vorhandener Handelsvolumina als „faktisch tot“ bezeichnet werden müssten.





Besonders pikant: bei insgesamt 702 dieser gestorbenen Coins habe es sich um betrügerische Projekte von kriminellen Akteuren gehandelt. Datengrundlage war die Plattform Deadcoins.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren Informationen und interessanten Infografiken:

https://kryptoszene.de/das-grosse-sterben-bis-zu-85-prozent-der-kryptowaehrungen-aufgrund-von-scams-co.-inaktiv/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.