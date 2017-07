Analyse der BWM AG: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Aus einer höheren Zeiteinheit heraus betrachtet, ist die Gesamttendenz der BWM-Aktie long. Aus Sicht des Tagescharts jedoch, handelt die Aktie seit etwa Dezember letzten Jahres in einer Seitwärtsrange. Das High dieser Range befindet sich beim Preis von 92.00 Euro und das Low bei etwa 81.00 Euro. Aktuell steht der Kurs bei ca. 81.25 Euro. Daraus ergibt sich bereits, dass es in der kommenden Handelswoche zu einem lukrativen Long-Trade kommen könnte, bei dem das Ziel wäre, vom Low zum High der definierten Range zu handeln.Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende HandelswocheNoch am vergangenen Handelstag lief der Kurs der BMW Aktie an das untere Ende der oben definierten Range und befindet sich nun in einem signifikanten Preisbereich, von wo aus die Aktie zuletzt stark gekauft wurde.



Für die kommende Handelswoche ergibt sich daraus nun die Möglichkeit, dass es hier erneut zu einem starken Kaufimpuls kommen könnte. In diesem Fall sollte ein Einstieg in Long-Richtung realisiert werden, bei dem der Stop-Loss unter dem Preis von 81.00 Euro liegen sollte. Das erste Handelsziel liegt beim Preis von ca. 84.00 Euro. Hier wurde innerhalb der Range bisher das meiste Volumen gehandelt. Ein solcher Preis dient häufig als Widerstands- bzw. Unterstützungslevel. Kann dieses Level jedoch long gebrochen werden, liegt das nächste Handelsziel in der Preisspanne von etwa 85.20 Euro bis 85.90 Euro. Hier entstand zuletzt starker Verkaufsdruck. Darüber hinaus, liegt das weitere Handelsziel im oberen Bereich der Range, also um den Preis von 92.00 Euro.





Läuft der Kurs zu Beginn der neuen Handelswoche jedoch zunächst weiter in Short-Richtung, liegt der nächste Preisbereich, an dem nach einem Long-Einstieg gesucht werden kann, zwischen den Preisen von etwa 79.25 Euro und 78.60 Euro. Hier kam es in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls zu starkem Kaufdruck, mit welchem beim Eintreten des Kurses in diese Zone, erneut gerechnet werden kann. Die oben erwähnten Handelsziele bleiben bei einem Einstieg weiterhin bestehen.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.