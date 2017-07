Analyse der Allianz SE Aktie: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Bereits seit einigen Monaten ist die Tendenz der Allianz Aktie stark steigend. Seit März dieses Jahres befindet sich die Aktie nun jedoch in einer ausgeglichenen Marktsituation. Dieses Marktgleichgewicht ist gut über den Tageschart zu erkennen. Die Range dieses Gleichgewichts befindet sich in etwa zwischen den Preisen von 178.00 Euro und 167.00 Euro. Derzeit befindet sich der Kurs mittig in diesem Gleichgewicht und bewegt sich Short zur Unterseite der Range. Hier könnte sich in der kommenden Handelswoche ein entsprechendes Long-Setup ergeben.



Aussichten und Handelsmöglichkeiten





Der Point of Control, das heißt jener Preis, zu welchem das meiste Volumen innerhalb der oben definierten Range gehandelt wurde, liegt in etwa bei 173.30 Euro. Dieses signifikante Level wurde am vergangenen Handelstag in Short-Richtung gebrochen. Somit stehen die Chancen gut, dass der Kurs in der kommenden Handelswoche weiter zum unteren Bereich des Marktgleichgewichts läuft.Ein signifikanter Signalbereich am Low der Range, befindet sich zwischen den Preisen von etwa 169.95 Euro und 167.80 Euro. In diesem Bereich sind zuletzt verstärkt Käufer in den Markt eingestiegen, welche den Kurs bis zum High der Range gedrückt haben.Sollte der Kurs in der kommenden Handelswoche hier hinein laufen, kann erneut mit einem starken Kaufimpuls gerechnet werden. Dies könnte dann als Einstiegssignal dienen. Der Stop-Loss sollte unterhalb der genannten Signalzone, d. h. unter dem Preis von etwa 167.80 Euro, liegen. Das erste Ziel, ist der eingangs erwähnte Point of Control, beim Preis von etwa 173.30 Euro. Hier muss damit gerechnet werden, dass verstärkt Verkäufer in den Markt eintreten. Kann dieses Level jedoch in Long-Richtung gebrochen werden, liegt das nächste Handelsziel am High des Marktgleichgewichts, in der Preisspanne von etwa 177.00 Euro bis 178.00 Euro. Auch ein Ausbruch aus der Range ist möglich. Wer hierauf spekuliert, sollte den Stop-Loss bei Erreichen des zweiten Handelsziels jedoch mindestens auf Break-Even gezogen haben. Oberhalb der Range, könnte der Preis von 180.00 Euro als nächstes Ziel anvisiert werden.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.