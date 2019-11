Mit Amtsantritt startet das Anleihenankaufprogramm der EZB wieder

Christine Legarde trat ihren Posten als EZB-Präsidentin am letzten Freitag an. Gleichzeitig mit ihrem Amtsantritt beginnt die EZB mit einem neuen Ankaufprogramm für Anleihen. Im letzten Dezember wurde das Ankaufprogramm für Anleihen von der EZB ausgesetzt. Wobei zu erwähnen ist, dass fällige Tilgungsbeträge aus Anleihen für den Kauf von neuen Anleihen verwendet wurden. In der Spitze erwarb die EZB monatlich Anleihen im Gegenwert bis zu 80 Milliarden Euro. Bei dem neu aufgelegten Programm kann die EZB bis zu 20 Milliarden Euro Nettoankäufe tätigen.

Innerhalb des EZB-Rates war die Entscheidung der Wiederaufnahme des Ankaufsprogramm sehr umstritten, wie aus Protokollen hervorgeht. Einige Ratsmitglieder sind der Meinung, dass bei dem gegenwärtigen Zinsniveau und dem konjunkturellen Umfeld die Wirkung einer Zunahme der Nettoankäufe verpufft. Andere EZB-Ratsmitglieder sind der Meinung, dass die EZB den Spielraum hat, die günstigen Finanzierungsbedingungen aufgrund der gegenwärtig gegebenen Preisstabilität auszunutzen, nachdem die Inflationsrate in der Euro Zone im September 2019 nur noch bei 0,8 Prozent liegt.

