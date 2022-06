Amgen: geht es bei der US-Pharma-Aktie trotz Steuerkrieg gleich wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Umsatz & Betriebsergebnis top, Gewinn rückläufig. Bodenbildung am 50er-EMA? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: AMGN ISIN: US0311621009

Rückblick: Die Aktie des Pharmaunternehmens weist die branchentypische Volatilität auf, liegt aber mit über 15 Prozent deutlich im Halbjahresplus. Nach dem jüngsten Pivot-Hoch gab es einen Rücksetzer in Form einer markanten Bullenflagge mit zum Teil recht langen roten Kerzen. Die letzten drei Tageskerzen ragten zwar jeweils ein Stückchen weiter in den 50er-EMA hinein, schlossen aber stets darüber. Die Bodenbildung könnte hier bald abgeschlossen sein.

Chart vom 07.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 246.73 USD





Meine Expertenmeinung zu AMGN

Meinung: Amgen hatte im ersten Quartal bei Umsatz und operativem Ergebnis deutlich zugelegt. Auf Grund des Verlustes bei Kapitalbeteiligungen war das Vierteljahresergebnis dennoch rückläufig. Der Vorstand hielt an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest, obwohl Rückforderungen der US-Steuerbehörden zu erwarten sind. Es geht um Gewinnverschiebungen zwischen den USA und Puerto Rico, dem Hauptproduktionsstandort. Auch Strafzahlungen stehen zur Diskussion. Das Unternehmen sieht sich aber im Recht und will dagegen vorgehen.

Mögliches Setup

Setup: Grundsätzlich wäre es schön, wenn der Boden etwas gefestigt wäre, dennoch sehen wir bei diesem Long Setup gute Chancen. Wir orientieren uns für Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 1. Juni an. Frische Quartalszahlen gibt es am 27. Juli, so dass auch ein relativ langer Trade möglich wäre. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMGN.

Veröffentlichungsdatum: 31.05.2022

