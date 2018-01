Amerikanische Aufsichtsbehörde SEC warnt Investoren vor Risiken

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, warnte die US- amerikanische Aufsichtsbehörde SEC am Donnerstag vor den Risiken von Bitcoin und Co. Der Aufseher forderte Anleger auf, „wachsam zu sein“, während die SEC selbst versuche, die schnell wachsenden Märkte zu überwachsen. „Die SEC und die staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden verfolgen Verstöße, aber wir weisen Sie erneut daraufhin, dass, wenn Sie Geld verlieren, ein erhebliches Risiko besteht, dass unsere Bemühungen nicht zu einer Rückkehr ihrer Investition führt“, so die Offiziellen.



Warnungen und Ausrufezeichen vor einem Investment von offizieller Seite scheinen Anleger schon länger nicht mehr zu interessieren. Die Gier nach Cyberdevisen blendet Risiken und potentielle Totalverluste aktuell aus. Die Aufsichtsbehörden dürften dennoch auch in Zukunft ihren Pflichten nachkommen und auf Risiken und Nebenwirkungen hinweisen.