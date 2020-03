American Water Works – die Aktie des Wasserversorgers sollte man auf seiner Watchlist haben!

Weitere Suchergebnisse zu "American Water Works":

Symbol: AWK ISIN: US0304201033

Rückblick: Die American Water Works Company ist ein US-amerikanischer Wasserversorgungskonzern. Das Papier zählt zwar zu den defensiven Werten, kann aber immer wieder mit starken Trendphasen überraschen. Dies haben wir am Ende der Konsolidierungsphasen im August 2019 und im Jänner 2020 gesehen. Hier erfolgte jeweils ein dynamischer Anstieg.

Expertenmeinung: In schwierigen Börsenphasen werden defensive Titel wie Versorger und Entsorger gesucht. Wasser wird immer benötigt. American Water Works hat mit seinen Kunden Verträge, die es dem Unternehmen erlauben, die vorab festgelegten Wassergebühren an die Inflationsentwicklung anzupassen. Solch wenig volatile Trendaktien werden nach Korrekturphasen meist zuerst wieder aufgegriffen und erreichen durch geringere Rückschläge auch schneller wieder ihre Höchststände.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AWK

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

