American Lithium: Spekulativ, spannend – aber im Trend!

American Lithium (Monatschart): Vom MA(200) nach oben getragen.

Mittwoch, den 6. April 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

heute einen Blick auf den Bereich Lithium (u. a. für die Lithium-Ionen-Batterieherstellung)– es geht also erneut um den Bereich …

…Rohstoffe! Betrachten möchte ich an dieser Stelle die American Lithium Corp. (WKN: A2DWUX).

Die Notierungen zeigen sich zur Wochenmitte extrem volatil – und schwach: Schlusskurs der American-Lithium-Aktie am Dienstag, 5. April 2022 an der Heimatbörse in Toronto (TSE): 3,99 CAD (-5,7%). Notierung am Mittwoch, 6. April im Nachmittagshandel am Börsenplatz Frankfurt: 2,81 EUR (-2,81%).

Die Ausgangslage. Der Aktienkurs der American Lithium Corp. bewegt sich, trotz der Korrektur vom Dienstag, (noch immer) in einem langfristigen Aufwärtstrend nach oben. Der positive Trend wird durch die intakte Aufwärtstrendlinie (A) visualisiert. Diese verläuft de facto im Gleichklang mit der ansteigenden 200-Tagelinie, die den Kursbereich ~2,20 EUR in seiner Eigenschaft als Support festigt. Achtung: Auf Tagesbasis stufe ich die Titel aktuell noch immer als ein wenig überkauft ein!

Die Company. Die American Lithium Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich mit Lithium-Projekten auf dem amerikanischen Kontinent beschäftigt.

Die Fundamentals. Die American Lithium Corp. gab letztmalig am 30. November 2021 ihre Geschäftsergebnisse für das Q3/2021 bekannt. Für besagtes Quartal vermeldete die Company einen Nettoverlust von 4,8 Mio. CAD (Vorjahreszeitraum: 6,1 Mio. CAD). Der verwässerte Verlust pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug damit 0,03 CAD (Vorjahreszeitraum: 0,05 CAD).

Die Prognose. Oben abgebildet: der Monatschart der American Lithium Corp. am Börsenplatz Frankfurt; damit also auf EUR-Basis. Dieser gibt Einblick in das längerfristige Trendverhalten des Basiswertes. Der Aufwärtstrend ist, wie bereits beschrieben, intakt. Doch achten Chartisten auf die 2,20er-Preismarke als Unterstützung und würden im Falle eines Durchbruchs nach unten die Reißleine ziehen. Andererseits gilt der Kursbereich ~4,40 EUR als relativ starker Widerstand.

Achtung. Die Marktkapitalisierung der American Lithium Corp. beläuft sich auf umgerechnet 864 Mio. EUR. Im Vergleich zu den großen Blue Chips der Rohstoffbranche eine relativ überschaubare Größe (Barrick Gold: 39,9 Mrd. EUR; Anglo American: 58,9 Mrd. EUR; Aurubis: 4,9 Mrd. EUR). Etwaige Orders gilt es also, mit Limit-Kursen zu begegnen. Als umsatzstärkste Börsen darf die Toronto Stoxx Exchange (TSE) betrachtet werden. Der Titel ist ganz klar als volatil – und damit spekulativ – einzustufen. Die Regeln des Money Managements gilt es unbedingt zu beachten!

Soweit für den heutigen Mittwoch. Kommen Sie gut durch den zweiten Teil der laufenden Handelswoche und bleiben Sie gesund, umsichtig – und trading-begeistert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

*) Glossar:

200-Tagelinie (MA(200)): Eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 200 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form wiedergegeben. Die 200-Tagelinie gilt als einfacher – aber vielbeachteter – Indikator innerhalb der Technischen Analyse.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.

MACD: Der MACD (»Moving Average Convergence/Divergence«) gehört zu den trendfolgenden Indikatoren. Seine Berechnung erfolgt anhand der Differenz zweier exponentiell Gleitender Durchschnitte; üblich sind zwölf und 26 Handelsperioden. Aus diesem Kurvenverlauf wird wiederum eine „langsamere“ 9-Tagelinie gebildet. Man spricht dann von der Standardeinstellung (12/26/9). Grundsätzlich gilt: Ein Kaufsignal ergibt sich, wenn die schnellere Linie die langsamere von unten nach oben schneidet, bzw. umgekehrt im Falle eines Verkaufssignals.