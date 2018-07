American Helium: Utah, Colorado und Arizona im Fokus

Vielen Investoren dürfte der Juniorexplorer American Helium (WKN A2JLB3 / TSX-V AHE), zuvor als Bruin Point Helium firmierend, noch nicht viel sagen. Das kann sich aber bei der an Rohstoffen interessierten Anlegerschaft bald ändern. Denn die in Kanada beheimatete American Helium agiert derzeit auf mehreren Gebieten, um erfolgreich in die Heliumproduktion einzusteigen.

Die 2017 gegründete Gesellschaft war zunächst nur in Utah tätig, hat jedoch rasch auch Projekte in Colorado und Arizona aufgegriffen. Dazu hat man sich mit der Yankee Resources and Holbrook Basin Energy zusammengetan.

Im Osten von Colorado fährt man dabei zweigleisig. Einerseits will man zwei alte Helium-Produktionslöcher wieder in Betrieb nehmen, andererseits will man dort neues Land unter Vertrag nehmen und dann in einem ersten Schritt eine seismische 3D-Untersuchung starten.

Bis Mitte der 90iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden die beiden Löcher kommerziell genutzt, dann wurde die Produktion beendet. Der Heliumanteil lag bei 4,3 Prozent. Dies ist für eine kommerzielle Nutzung ein sehr guter Wert, lohnt sich diese doch schon ab einem Anteil von 0,3 Prozent. Aufgrund dieser Daten genießt das Projekt in Colorado derzeit eine höhere Priorität als jenes in Utah. Man ist hier näher an einem möglichen Produktionsstart.

Die mögliche Wiederinbetriebnahme der beiden Löcher ist nur ein Teil des Plans in Colorado. American Helium will in der Region 14.000 Acres Land genauer unter die Lupe nehmen. In der dort befindlichen Upper Morrow Formation soll es einen Heliumanteil von 4 Prozent bis 5 Prozent geben. Mit geplanten 3D-Untersuchungen will American Helium bis zum Jahresende warten. Wenn die Ernte in der Region eingefahren ist, können diese Arbeiten starten. Dann will man auch die verwaisten Löcher wieder in Betrieb nehmen. Wie einfach dies geht und ob notfalls Neubohrungen notwendig sind, ist noch unklar.

Das jüngste Projekt von American Helium liegt im Holbrook Basin. Dort treffen die vier US-Bundesstaaten Utah, Colorado, New Mexico und Arizona zusammen. Das Becken ist für seine Helium-Vorräte bekannt. Hier gibt es Helium-Konzentrationen von bis zu 10 Prozent.

Zu viel sagt American Helium aber noch nicht über das neue Projekt. Man will zunächst alles in trockene Tücher bringen, die Konkurrenz soll nicht zu früh aufmerksam werden. Es scheint jedoch so, dass Bohrungen in der Region, anders als zuvor geplant, nicht sofort starten können. Eine seismische Untersuchung soll zunächst durchgeführt werden. Erst im zweiten Schritt könnte es dann zu Bohrarbeiten kommen.

Die Hausaufgaben von American Helium gehen nun in die nächste Runde. Man hat sich eine Reihe von Projekten gesichert, jetzt arbeitet man an der Ausweitung dieser Projekte. Zugleich muss die Finanzierung auf sicheren Füßen stehen, vor allem die Bohrarbeiten dürften Geld kosten. Auch daran muss American Helium arbeiten.





