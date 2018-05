American Helium: Rückt der Produktionsbeginn näher?

Erst vor Kurzem hat der Heliumexplorer Bruin Point Helium seinen Namen geändert und firmiert nun als American Helium (WKN A2JLB3 / TSX-V AHE). Das passt, denn die Aktivitäten des einzigen uns bekannten, börsennotierten Juniors im Heliummarkt konzentrieren sich nicht mehr nur auf das Gebiet von Bruin Point in Utah. Neue Projekte in Colorado sollen erworben werden.

Aktuell hat American Helium ein Projektabkommen mit Yankee Resources aus Golden, Colorado gemeldet und LoneTree Energy & Associates beauftragt, bestimmte Projektflächen im Südosten Colorados zu erwerben.

Dabei geht es zum einen um die Neubohrung von zwei Quellen, die über nachgewiesene Heliumressourcen verfügen, allerdings Mitte der 90er Jahre verschlossen wurden. Das, so American Helium, könnte einen Produktionsbeginn schon in naher Zukunft bedeuten!

Zum anderen will das Unternehmen weiteres Land erwerben, das man anschließend einer seismischen 3D-Untersuchung unterziehen will, um so hoffentlich weitere Gebiete mit potenziellen Heliumvorkommen abzugrenzen.

All das wäre eine deutliche Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten von American Helium und da ist es nur sinnvoll, dass das Unternehmen ein Büro in Denver eröffnet hat und Frank Jacobs, American Heliums President und CEO, mit nach Denver geht.

Wir sind gespannt, wie es mit den neuen Projekten weitergeht. Die Aussicht auf einen beschleunigten Produktionsbeginn ist natürlich sehr zu begrüßen! Wir werden weiter berichten.



