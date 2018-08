American Express begibt neue Anleihe

Eine neue Anleihe des amerikanischen Finanzdienstleisters American Express stand in dieser Woche im Fokus der Stuttgarter Anleger. Das Papier mit der WKN A194DR wurde am 6. August an der Börse Stuttgart eingeführt - bereits am darauffolgenden Handelstag wurden 2 Millionen Euro umgesetzt. Es handelt sich um eine Fremdwährungsanleihe in US-Dollar. Die Abwicklung an der Börse Stuttgart kann sowohl in US-Dollar, als auch in Euro erfolgen.

Der Bond ist mit 3,700 Prozent verzinst, die Mindestanlagesumme beträgt 2.000 US-Dollar. Zusätzlich verfügt die Anleihe über ein Inkrement in Höhe von 1.000 Euro - somit kann die Investitionssumme ab 2.000 Euro in 1.000-Euro-Schritten individuell angepasst werden. Der Bond ist zum 03.08.2023 fällig, jedoch kann der Emittent die Anleihe bereits ab dem 03.07.2023 zu 100 Prozent kündigen. S&P bewertet American Express mit BBB+.