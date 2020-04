American Express – Stabilisierungsphase eingeleitet

Wertpapiere des US-Zahlungsabwicklers American Express wies Anfang März noch einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Dieser ist jetzt Geschichte. Derzeit versucht sich der Wert im Bereich seiner 2016´er Hochs an einer Stabilisierung.

Der Blick auf den Kursverlauf der American Express-Aktie zeigt bis Anfang dieses Jahres einen intakten Abwärtstrend, dieser reichte dabei auf ein Rekordhoch von 138,13 US-Dollar aufwärts. Mitte Februar kippte die Stimmung unter Anlegern, die rasante Ausbreitung des Corona-Virus schürte Ängste unter Anlegern und führte zu einem massiven Crash des Wertpapiers auf 67,00 US-Dollar und damit an eine wichtige Unterstützung aus 2016 wieder abwärts. Dort gelang es zunächst eine sehr volatile Seitwärtsbewegung einzuleiten, die einen stabilisierenden Faktor innehat. Ob mit den Märztiefs die Talsohle erreicht worden ist, bleibt nach heutiger Erkenntnislage schwer abzuschätzen. Fakt ist jedoch, dass es nicht so schnell zu einem großen Re-Opening der Weltwirtschaft kommen wird und daher das Kurspotenzial auf Sicht der nächsten Monate weiter beschränkt bleibt. Chancen ergeben sich aber für beiden Seiten.

Aktie bastelt an Dreieck

Aus technischer Sicht fehlt American Express zumindest noch ein zweites Standbein, im Idealfall noch ein tieferes Jahrestief. Einen Hinweis hierauf könnte die Ausbildung eines symmetrischen Dreiecks seit den Verlaufstiefs bei 67,00 US-Dollar liefern. Rutscht American Express demnach aus dem Dreieck sowie unter die Marke von mindestens 77,00 US-Dollar heraus, werden sofortige Abgaben auf 67,00 US-Dollar unumgänglich. Darunter dürften lediglich noch die Jahrestiefs aus 2016 bei 57,15 US-Dollar für eine Stabilisierung sorgen können. Solange auf der Oberseite der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) verlaufend bei 98,33 US-Dollar nicht getriggert wurde, bleibt das Handelsgeschehen zunächst noch als neutral zu bewerten. Erst darüber dürfte ein derartiger Impuls weitere Käufer anlocken und die Aktie des Zahlungsdienstleisters in den Bereich von 100,00 US-Dollar, darüber sogar an 108,00 US-Dollar vorantreiben. Eine engmaschige Beobachtung bleibt in den nächsten Tagen unerlässlich.

Widerstände: 83,94; 87,42; 90,00; 92,50; 95,26; 98,33 US-Dollar

Unterstützungen: 80,00; 76,00; 72,61; 70,84; 66,87; 67,00 US-Dollar

Betrachtungszeitraum: 07.08.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag American Express HZ8ABX 2,04 70,00 4,02 16.09.2020 American Express HZ814Q 1,12 86,00 7,51 16.09.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag American Express HZ8151 1,29 90,00 6,32 16.09.2020 American Express HZ8AC7 0,64 72,50 13,26 16.09.2020

Betrachtungszeitraum: 06. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0258161092 Investmentmöglichkeiten Call Optionsschein auf American Express für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2020; 11:00 Uhr Put Optionsschein auf American Express für eine Spekulation auf einen Kursverlust der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2020; 11:02 Uhr

